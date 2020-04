Le Iene tornano su Italia 1! Quando inizierà il programma e per quanto tempo andrà in onda? Vi sveliamo in anteprima tutti i dettagli.

Le Iene 2020 su Italia 1: il ritorno in tv dopo il coronavirus

Il ritorno de Le Iene è una delle cose più attese delle ultime settimane. La trasmissione ha chiuso i battenti a causa del Covid-19 ormai da parecchio tempo. E’ stato, infatti, uno dei primi programmi a fermare la messa in onda per via dell’esistenza di un contagiato all’interno dello staff anche se questi non era poi venuto davvero a contatto con conduttori e altri colleghi. La ripartenza era attesa per l’inizio di aprile, ma la data è nuovamente slittata.

Ora, però, si attendevano con ansia le nuove puntate che, a quanto pare, torneranno a tener compagnia ai telespettatori andando in onda dal 21 aprile prossimo fino al 23 giugno 2020 su Italia 1. Ebbene sì, il programma avrà una vita più lunga del previsto e andrà a recuperare tutte le puntate non andate in onda fino ad ora a causa del Coronavirus prolungando la messa in onda anche nel mese di giugno, un mese in cui, di solito, iniziavano le repliche. Come accadrà ai palinsesti Rai, quindi, anche quelli Mediaset proseguiranno fino a primavera inoltrata.

L’appuntamento, però, non sarà più doppio, bensì singolo. A quanto pare Le Iene andranno in onda solo il martedì, ovviamente in prima serata. Altre novità? Certo che sì!

Le Iene su Italia 1: i conduttori della prima puntata

A quanto sappiamo a condurre la prima puntata non sarà la coppia composta da Nicola Savino ed Alessia Marcuzzi. Come mai? Boh. Difficile a dirsi ora. Pare che l’avvicendamento alla conduzione sia in fase di lavorazione e che la rotazione verrà presto stabilita.

A condurre, quindi, la prima puntata de Le Iene su Italia 1saranno 3 conduttori uomini, ovvero tre volti noti del programma.