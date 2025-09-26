Giulia e Silvia, concorrenti di “Tale e Quale Show”, stanno affrontando con entusiasmo e un po’ di ansia la loro prima esperienza nel programma. Le abbiamo raggiunte con i nostri microfoni: ecco l’intervista esclusiva a Le Donatella.

Le Donatella, esordio a Tale e quale show 2025

Giulia e Silvia Provvedi (sorelle gemelle del duo Le Donatella), concorrenti di “Tale e Quale Show 2025”, stanno affrontando con entusiasmo e un po’ di ansia la loro prima esperienza nel programma. Si stanno preparando intensamente con l’aiuto della vocal coach Maria Grazia, definita come un vero angelo, e stanno cercando di gestire l’ansia in vista della prima puntata.

Nonostante si definiscano un po’ ribelli e caotiche, sono determinate a dare il massimo e a divertirsi sul palco. Per la prima performance imiteranno Serena Brancale e Alessandra Amoroso, due artiste con una grande carica vocale, una sfida che considerano impegnativa ma stimolante. Nessuna delle due ha mai fatto imitazioni prima, quindi si tratta di un’esperienza nuova e formativa. Durante l’intervista emerge anche il lato umano della loro preparazione: Silvia, che sta gestendo anche l’impegno con la piccola Nicole, mostra una forte dedizione sia alla famiglia sia al progetto artistico.

Le Donatella, intervista esclusiva a Superguida TV

Giulia e Silvia, concorrenti di Tale e quale show. Come vi state preparando?

Ci stiamo preparando tanto con la vocal coach, poverina aggiungerei, il nostro angelo Maria Grazia (Fontana, ndr) e le grandi professioniste. Siamo molto contente, veramente molto felici. Adesso ormai manca pochissimo, quindi in realtà eh cosa possiamo dire? Che siamo… Allora, noi siamo quelle concorrenti eh un po’ ribelli perché siamo un pochettino eh caotiche. che facciamo un po’ di casino.

Effettivamente un po’ d’ansia c’è, però cercheremo di fare in modo che venerdì passi un po’ questa ansia.

Ma tra voi chi se la cava meglio nelle imitazioni?

(Silvia) Lei!

(Giulia) Eh beh, io …

(Silvia) lei lei è un pochino meglio, però nessuna delle due ha mai fatto questo, quindi diciamo che è una sfida nuova per tutte e due. Quello che possiamo dire è che quei minuti io cercherò di prenderli come oro colato perché mia sorella sarà finalmente in silenzio e mi godrò questo bello spettacolo, sperando che vada tutto per il meglio. Sicuramente ci divertiremo, quello è sicuro, però anche noi, per noi è una nuova esperienza e speriamo di dare il massimo.

Nella prima puntata sarete Serena Brancale e Alessandra Amoroso

Esatto, ci vedi Serena Bancale e Alessandra Amoroso. Eh, è tosta. È tosta. Abbiamo la stessa carica di voce, devo dire che non gli assomiglio proprio. Devo dire noi siamo. Noi arriveremo stupiremo, stupiremo speriamo, stupiremo, romperemo i timpani e chi lo sa, però votateci, però votate per noi perché … votateci e votate anche per lui (Gianni Ippoliti ndr), ehhh. Votate per noi e per lui, mi raccomando.

(Gianni Ippoliti) La facciamo di seguito l’intervista così….

Dai, allora dai, come ti stai preparando tu?

(Gianni) Dai, male perché non ho voce. Loro sono state carinissime con me, mi hanno detto “Ma ti è tornata la voce? Poco, poco, poco, quindi dovrei stare zitto. Quindi se possiamo fare un’intervista muta la faccio volentieri.”

Ma della giuria vi spaventa qualcuno?

No, dite no, dite no perché io non posso dire no. No, no, no, no, no. Nessuno. Nessuno. Siamo pronte a tutto. Pronti a tutto.

Bene. Sentite Silvia e Giulia, vi chiedo com’è gestire anche gli impegni adesso con la piccola Nicole, visto che state qui tutte e due qui

È qui a Roma, sta benissimo e ha detto di dirvi a tutti di votare per la sua mamma e per la zia, mi raccomando.

Bene, grazie mille

Grazie. Grazie.