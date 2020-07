Valeria Liberati e Ciavy, Andrea Maliokapis si sono detti addio durante il falò di confronto della terza puntata di Temptation Island. Come sapete l’epilogo non è stato dei migliori ma a distanza di qualche giorno hanno rilasciato delle dichiarazioni al Magazine Uomini e Donne, che vi riportiamo.

Temptation Island, Ciavy e Valeria dopo il falò di confronto continuano ad accusarsi reciprocamente

Un falò di confronto molto forte quello di Valeria e Ciavy, dove non si sono risparmiate accuse reciproche e toni accesi, tanto che a tratti è dovuto intervenire anche il conduttore Filippo Bisciglia per contenere la furia e l’aggressività verbale di Lui. La ragazza in poche parole stentava ad esprimersi, visto che lui la interrompeva di continuo ma alla fine ce l’ha fatta a dirgli addio e liberarsi di una situazione che la faceva stare male e le stava stretta.

Ma cosa hanno detto i due diretti interessati dopo quel fatico incontro? Ecco le dichiarazioni di Ciavy al Magazine U&D:

Da questa esperienza esco più forte di prima ma dispiaciuto per il finale. Esco con più certezze, ancora più convinto di quello che pensavo ossia di non fidarmi al cento per cento di lei, perché credo che non fosse del tutto trasparente. Esco con più forza dentro di me anche se naturalmente mi dispiace per questo epilogo ma al contempo rientro a casa con la voglia di ricominciare.

Anche Valeria, sente di essere cambiata e di essere più forte, ma soprattutto è più consapevole che quello con Ciavy fosse un amore malato, ed è felice di aver messo un punto.

Sicuramente esco cambiata in meglio. Finalmente sento di essere tornata ad amarmi di nuovo e di aver ritrovato la libertà di fare qualsiasi cosa: prima mi sentivo giudicata e avevo timore a espormi, per paura di non essere capita da lui, così mi frenavo dal dire quello che pensavo. Ora non ho più timore e sento di essere tornata la Valeria di un tempo, quella che dice tutto ciò che pensa ed esprime ogni sua emozione. Ed è una sensazione bellissima.

Non sono mancate però le accuse reciproche, specialmente Ciavy è stato molto incisivo…

Sono deluso, non credevo si comportasse così come ha fatto. Credo che il suo modo di fare non sia stato quello di una ragazza che entra dichiarando di essere innamorata al punto tale da voler creare una famiglia con me. Ho trovato tutto quello che ho visto in generale poco consono e rispettoso. Questa esperienza mi ha aiutato a capire tante cose. Non mi convincevano alcuni suoi atteggiamenti e alcune bugie che credo mi dicesse. Il percorso a Temptation Island, come ho detto, mi ha dato delle certezze. Mi ha aiutato a confermare che faccio bene a non fidarmi.

E aggiunge:

Penso di aver fatto un percorso perfetto, quando ero nel villaggio ho pensato a lei, l’ho rispettata, ho rispettato i suoi genitori. Ho vissuto questo viaggio nei sentimenti senza combinare quello che lei ha combinato in poco tempo.

Ciavy ha mandato un messaggio a Valeria

Al falò ero molto arrabbiato, ne avevo e ne ho ancora tante da dire. Per me ciò che ha fatto è stato folle. Avrò tempo per parlare… Essere una donna non è solo mettere una gonna o truccarsi ma è molto altro, e penso che lei non sia stata molto rispettosa nei confronti della nostra storia. Credo che Valeria comportandosi così abbia sminuito se stessa.

Valeria risponde più pacatamente alle accuse dell’ex fidanzato

Ho capito che nella vita, quando c’è da troncare una relazione, non bisogna avere paura di commettere questo passo, perché se la storia non va più è meglio chiuderla, altrimenti si peggiorano solo le cose. Ho capito che al mio fianco voglio un uomo che non smetta mai di corteggiarmi, che non mi faccia più sentire in competizione con le altre donne, ma la più bella. Non mi dovrà far più sentire insicura, ma amarmi ogni giorno senza mancanze di rispetto.

Ero entrata all’interno del villaggio convinta di amare Ciavy in un modo indescrivibile. Credevo che mi sarebbe mancato tanto, ma così non è stato. In questo momento se ripenso a noi mi vengono in mente i bei momenti che abbiamo vissuto, e sono stati tanti, ma credo che sia giusto aver messo un punto a tutto questo: ci meritiamo quella felicità che da tempo insieme non vivevamo più. Ho capito che tra di noi c’erano ossessione e possesso. Pur di non perdermi Ciavy continuava a stare con me, ma non era in grado di starmi accanto; dall’altra parte io perdonavo i suoi errori perché mi mancava il coraggio di lasciarlo per paura della solitudine, di non trovare nessuno o di soffrire per la sua mancanza per colpa dell’abitudine.

Infine Valeria ha rivelato cosa avrebbe voluto dire a Ciavy, durante il falò di confronto, se glielo avesse permesso.

Gli avrei voluto dire che, nonostante tutto, è stata la persona più importante della mia vita e lo porterò sempre con me. Se non mi avesse parlato sopra tutto il tempo gli avrei detto che, negli anni, abbiamo passato dei momenti bellissimi insieme, ma l’amore ti deve far stare bene e io gli auguro tutto ciò che di buono questa vita può regalargli. Mi mancheranno le nostre cose: avevamo tanto in comune. Mi commuove ripensarci, però sono convinta che, seppur in forma diversa, abbiamo smesso di soffrire entrambi. Da oggi vivremo con meno preoccupazioni.