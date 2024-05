LDA, all’anagrafe Luca D’Alessio torna con un nuovo singolo dal titolo “Rosso Lampone”. Nato discograficamente tra i banchi della scuola di Amici di Maria De Filippi, come è noto, LDA è il figlio di Gigi D’Alessio, con il quale, di tanto in tanto collabora alla realizzazione di brani, come è successo di recente nell’ultimo disco di Gigi dal titolo “Fra”, dove con il figlio Luca cantano un bellissimo pezzo. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato LDA e con lui abbiamo parlato di Sanremo, palco che ha già calcato in passato e della voglia di ritornare a cantare al festival con l’obiettivo di vincerlo e andare all’Eurovision. Ecco di seguito la nostra intervista a LDA.

LDA, intervista video al cantante di “Rosso Lampone”

LDA è uscito il tuo nuovo singolo “Rosso Lampone”: come nasce questo brano e cosa hai voluto raccontare?

“Ho voluto raccontare la storia di un mio amico, Solitamente quando si scrive un brano, si scrive qualcosa che riguarda noi stessi, invece ho voluto raccontare quella di un amico, che un giorno è venuto da me e mentre giocavamo alla Play mi ha raccontato la sua storia. Un racconto che fin da subito mi ha ispirato il testo di questo brano. È rimasto molto sorpreso. Non avevo mai scritto per sentito dire”.

Una canzone che appunto arriva prima dell’estate: ti auguri diventi un tormentone?

“Più che un tormentone spero che venga capito. È un pezzo veramente tanto forte”.

Da Amici al palco del Festival di Sanremo, una carriera in continua ascesa. Quali sono i tuoi obiettivi oggi?

“Sicuramente Sanremo, a questo giro voglio vincerlo. Penso di avere le potenzialità per riuscirci. Poi ovviamente tutto quello che comporta la vittoria del festival, come ad esempio l’Eurovision. Mi piacerebbe fare un super tour”.

Canti un brano nel nuovo album di tuo padre Gigi D’Alessio dal titolo “Fra”: com’è cantare con lui?

“È sempre bello cantare con lui. L’ho vissuta non come il dover cantare nel disco di papà, ma come io e papà che cantiamo dopo una cena, tipo Karaoke. È stato un bel momento condiviso con lui, sono emozioni che non cancelli più. Mi sono divertito tanto, il pezzo è fresco”.

Con chi ti piacerebbe fare duettare? Magari qualcuno di Amici?

“Con Tananai, credo che con lui potrebbe uscire un bel pezzo”.

Rivoluzione Sanremo, torna Carlo Conti: tu ci torneresti? Con quale brano vorresti tornare?

“Sono curioso di vedere come gestirà Sanremo. Come pezzo da portare? Ben non saprei se portare una ballad o un uptempo”.

Progetti futuri: dove ti vedremo questa estate?

“in giro per tutta Italia, nei vari festival e in studio. Poca vacanza questa estate”.

Video – Intervista a LDA