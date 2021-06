Laura Pausini vince con “Io Si – Seen” ai Nastri d’Argento 2021 il Premio per la miglior canzone originale. Un nuovo importante riconoscimento per l’artista di Solarolo che con questo riconoscimento si prende la sua piccola rivincita dopo i David di Donatello.

Laura Pausini con Io Si conquista i Nastri d’Argento 2021

Dopo il Golden Globe e la candidatura ai Premi Oscar, Laura Pausini prosegue il suo viaggio con “Io Si – Seen“, la colonna sonora del film “La vita davanti a sé”. Dopo la vittoria sfumata ai David di Donatello 2021, la Pausini conquista un altro importante riconoscimento nella sua amata terra: l’Italia.

Io sì (Seen)’ Atlantic/Warner è la miglior canzone originale ai Nastri d’Argento 2021. La colonna sonora del film “La vita davanti a sé”, dopo aver conquistato l’America, continua a farsi sentire regalando alla cantautrice soddisfazioni anche in patria.

“Un altro riconoscimento per ‘Io sì (Seen)’ a cui devo dire grazie, davvero” – ha commentato la Pausini sui social subito dopo la notizia della vittoria. La cantante de La solitudine ha poi aggiunto: “per tutte le emozioni e le soddisfazioni che mi ha dato, anche internazionali. Ma grazie anche per le montagne russe che mi ha fatto vivere in questo anno così strano per tutti. Dal profondo del cuore mi auguro che tutto, anche il Nastro D’Argento per cui sono davvero orgogliosa, contribuisca a dare un’ulteriore spinta al nostro cinema da sempre tanto ammirato in tutto il mondo“.

Io Si di Laura Pausini: dal Golden Globe fino alla candidatura all’Oscar

Io Si-Seen è tra le canzoni più premiate dell’anno. Prima il Golden Globe, poi la candidatura ai Premi Oscar e ai David di Donatello fino alla vittoria ai Nastri d’Argento. Un palmares davvero unico quello della Pausini che può vantare un Grammy Awards e 4 Latin Grammy Awards.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

Il brano è nato dalla collaborazione tra Laura Pausini e Diane Warren, compositrice americana che è stata nominata per ben 11 volte ai Premi Oscar e il music supervisor Bonnie Greenberg. La canzone in italiano, invece, è stata scritta a quattro mani dalla stessa Pausini con il fidato supporto del cantautore Niccolò Agliardi, tra le firme più belle del cantautorato italiano.