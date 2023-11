A Siviglia è iniziata la Latin Grammy Week 2023 e portare in alto il nome dell’Italia c’è Laura Pausini. La cantante de “La Solitudine” sarà premiata come “Person of the Year” dalla prestigiosissima giuria dei Latin Grammy Awards. Durante la notte dei grandi premi della musica latina, trasmessa da TelevisaUnivision, l’italiana più latina del mondo riceverà un nuovo importante riconoscimento.

Laura Pausini premiata a Siviglia come “Person of the Year” dalla Latin Recording Academy

A Siviglia si celebra la musica latina e a rappresentare l’Italia c’è Laura Pausini. Giovedì 16 novembre 2023 la cantante di Solarolo sarà premiata dalla Latin Grammy Awards Academy come Person of the Year (personaggio dell’anno). A spiegare le motivazioni di questa scelta è stato Manuel Abud, CEO della Latin Recording Academy:

Laura Pausini è una delle artiste più talentuose e amate della sua generazione, il cui impegno per la difesa e la parità di diritti è esemplare. Nel corso di oltre tre decenni di carriera, la sua voce straordinaria abbatte continuamente qualsiasi barriera linguistica e di genere, creando un legame speciale con il pubblico di tutto il mondo.

Il premio Latin Recording Academy Person of the Year 2023 è una delle massime onorificenze degli Awards. Si tratta di un premio che la Latin Recording Academy assegna annualmente ad un artista per i suoi successi artistici nell’industria musicale latina, nonché i suoi sforzi umanitari. Nelle passate edizioni tra i premiati ci sono stati Juanes (2019), Marc Anthony (2016), Caetano Veloso (2012), Shakira (2011), Plácido Domingo (2010), Gloria Estefan (2008), Ricky Martin (2006), Carlos Santana (2004), Gilberto Gil (2003).

Per l’occasione nella serata di gala del 15 novembre, Laura Pausini sarà celebrata con un concerto tributo con tutte le sue più belle canzoni interpretate per l’occasione da amici e colleghi. La cantante sarà poi protagonista di una performance top secret durante la serata di premiazione di giovedì 15 novembre 2023.

Le parole di Laura Pausini a Siviglia in conferenza stampa: “essere nominata Person of the Year? Sono molto emozionata”

Laura Pausini durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento “Latin Grammy Week” ha accolto con grandissima emozione l’ambito riconoscimento “Person of the Year“. L’ennesimo riconoscimento internazionale per la voce de La solitudine che, da quel Festival di Sanremo 1993, ne ha fatta davvero tanta di strada. In un’epoca in cui la musica ha cambiato forma e connotati, Laura continua imperterrita per la sua strada scegliendo le emozioni, quelle vere e sentite, alla canzone acchiappa like sui social o scala classifiche.

Ecco le dichiarazioni dell’artista:

Una delle cose che mi fa sentire più orgogliosa è il fatto che ovunque io vada nel mondo mi presentano come “l’Italiana più Latina del mondo” ed è un onore immenso essere stata nominata “Persona dell’anno”.

Tutto è iniziato lo scorso anno come ha raccontato proprio Laura:

L’anno scorso ho presentato i Latin Grammy e alcuni mesi dopo mi hanno detto che il presidente Manuel Abud voleva parlarmi. Ero sorpresa, mi ha chiamata su Zoom per dirmi che ero stata nominata “Persona dell’anno 2023”. Ho chiesto se fosse possibile esserlo non essendo di sangue latino e mi ha risposto che tutta la Accademy aveva votato per eleggermi. È stato un momento bellissimo, ho pianto di orgoglio e di felicità.

Quella di domani sarà una notte molto speciale, perché saranno presenti sia la mia famiglia di origine che la mia famiglia latina, che mi ha adottata. Spesso ho cantato con il mio stile i brani dei miei colleghi alle serate “Person Of The Year”, e ora sono molto curiosa di vedere chi e come canterà domani le mie canzoni.

Si tratta di un vero e proprio record per la Pausini che sarà la terza donna a ricevere tale riconoscimento, la prima italiana in assoluto:

Sono molto onorata di essere la terza donna, insieme a Gloria Estefan e Shakira, ad essere premiata Person Of The Year. È vero, tre è un numero ancora basso, ma sta crescendo piano piano. Mi sembra incredibile far parte di questo magico trio di artiste.

Laura Pausini e il nuovo album “Anime Parallele / Almas Paralelas”

Intanto in tutto il mondo dal 27 ottobre 2023 è uscito il nuovo progetto discografico dal titolo “Anime Parallele – Almas Paralelas” anticipato dal singolo “Durare”. In questi giorni Laura Pausini ha lanciato il secondo singolo “Zero” in concomitanza con l’inizio del suo nuovo World Tour 2023-2024 in partenza il prossimo 8 dicembre da Rimini che la porterà in Italia, Europa, America Latina e Stati Uniti.

Un disco importante, maturo e sentito in cui Laura parla e canta di diversità. Di Anime Parallele per l’appunto che a volte si sfiorano senza incontrarsi mai.

“Quando ero più piccola i miei genitori hanno insegnato a me e mia sorella che era importante conoscere persone diverse da noi e da lì ho imparato cosa sono la diversità e l’altruismo, e soprattutto i diritti dell’essere umano” – ha raccontato la Pausini a Siviglia con la stessa emozione di sempre. Infine il riferimento al suo ultimo album:

Ho fatto un disco che si chiama Almas Paralelas (Anime parallele) che parla delle anime, non dei corpi. Essere anime parallele che non si incontrano non significa non amarsi, anzi il disco pone al centro la parola amore, un concetto che ho approfondito nel tempo lavorando su me stessa, gira tutto intorno alla parola amore.