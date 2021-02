Nel corso del week-end appena trascorso è montata una polemica senza precedenti attorno alla casa del Grande Fratello Vip, a causa di alcune dichiarazioni di Alda D’Eusanio rivolte a Laura Pausini. La concorrente del reality show prima è stata sommersa da una valanga di critiche, poi, è stata squalificata dal gioco. Questo perché, l’opinionista avrebbe rivelato alcuni particolari sulla vita privata di Laura Pausini. Particolari assolutamente falsi, che avrebbero messo in moto una lunga scia di polemiche sul web. Con annessa denuncia ai danni della concorrente.

Alda D’Eusanio contro Laura Pausini: l’accaduto

La D’Eusanio, così, senza nessuna ragione alcuna, ha rivelato alla De Grenet che il compagno della Pausini, più volte, avrebbe malmenato la celebre cantante. Paolo Carta che da anni è legato sentimentalmente alla Pausini, non sarebbe quel padre modello che traspare dai social e dai racconti della stessa artista.

Le dichiarazioni, che sono state bollate come false e fuorvianti, hanno visto l’intervento dell’editore, ovvero Mediaset, e di tutto lo staff di Laura Pausini. L’artista, insieme al compagno, ha dato mandato ai suoi legali. L’ufficio stampa della Pausini ha diffuso tale notizia ed un breve pensiero della stessa Laura che, attaccata ingiustamente, ha voluto difendere il suo compagno e la sua stessa famiglia e proteggere i suoi affetti da una accusa davvero pesante.

Poco dopo l’editore del GF VIP ha preso le distanze dalle parole di Alda D’Eusanio squalificando immediatamente la concorrente.

In tutta risposta, nel corso delle ultime ore, è stata proprio Laura Pausini che ha condiviso sui social alcune foto in cui appare felice e sorridente con il compagno e la figlia. Le foto sono state scattate durante la festa di compleanno della piccola Paola, così per ribadire come le accuse della D’Eusanio siano del tutto infondate.

Le parole di Laura Pausini: una famiglia felice per il compleanno della piccola Paola

“ Otto anni insieme a te, Paola ”, si legge nella didascalia che accompagna la foto. “ Nella vita la bacchetta magica di Harry Potter non esiste ma non avere mai paura e cresci come stai facendo: felice, curiosa, attenta, educata…sei tu che deciderai se renderla speciale o meno e noi saremo al tuo fianco per accompagnarti, appoggiarti e sostenerti, sempre. Buon Compleanno Fragolina”.

Non è stato l’unico post che Laura Pausini ha voluto dedicare alla figlia. Qualche giorno fa, sempre sui social, ha pubblicato una foto in cui si mostrava a pochi giorni dal parto, in una foto del 2013.

È un dato di fatto che Laura Pausini e Paolo Carta sono stati sommersi da accuse così infamanti. Schivi e molti intimi, la coppia ha vissuto da sempre lontano dai riflettori la loro storia.

La stessa de Grenet, di fronte alla confessione choc della D’Eusanio, ha accusato la coinquilina, ammettendo che i due sono una coppia molto affiata. Ora non resta che attendere la puntata di questa sera, lunedì 8 febbraio 2021, per capire come verrà affrontata la questione da Alfonso Signorini.