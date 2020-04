L’Assedio, il talk show di informazione condotto da Daria Bignardi torna sul Nove, ma la messa in onda sarà in seconda serata. Nato da una costola di un altro programma di successo della giornalista, Le Invasioni Barbariche, si propone di raccontare “l’assedio ai tempi dell’assedio…”

L’Assedio ai tempi del coronavirus: ecco quando torna in onda di cosa parlerà

“Mercoledì sei maggio in seconda serata torna, l’Assedio – afferma Daria Bignardi – ma “non è proprio L’Assedio. E’ L’Assedio ai tempi dell’assedio”!

La conduttrice manca dal Nove, dall’ultima messa in onda del programma, lo scorso 4 marzo 2020 prima della sospensione a causa della pandemia da Coronavirus. Ora si appresta a tornare, ma in seconda serata, mercoledì 6 maggio alle 23.05, con L’Assedio Racconta.

Attraverso un messaggio social la conduttrice racconta su cosa sarà improntato il programma in una versione rivisitata e corretta che si adatta ai tempi che viviamo.

“Vi mostriamo un documentario, che hanno realizzato due bravissimi film-maker, che si chiamano Valentina e Alessio. Lo vediamo insieme e poi ne parliamo, e parliamo di tutto quello che abbiamo vissuto in queste settimane”

L’@lassedio ai tempi dell’assedio. Mercoledì 6 maggio alle 23.05, vi aspettiamo. 🚩 pic.twitter.com/3Cdjs6JZwz — dariabignardi (@dariabig) April 30, 2020

L’Assedio Racconta: ospiti della trasmissione

La Bignardi, tra l’altro nel video messaggio ha già annunciato alcuni ospiti della puntata dall’attore Sandro Veronesi, la fotografa e fotoreporter Letizia Battaglia, Riccardo dei Pinguini Tattici Nucleari e Zuzu, artefice della sigla della trasmissione.

La trasmissione torna in seconda serata trattando argomenti che riguardano da vicino la pandemia e tutto ciò che gira intorno alle difficoltà oggettive di relazione e di confronto fra le persone, per non parlare dei trasporti e non ultimo, il dato economico che è sempre più in crisi. Sono molti gli imprenditori che hanno gettato la spugna o che stanno per farlo.

Insomma, le nuove argomentazioni serviranno a far registrare degli ascolti più alti? Infatti il programma in prima serata fu accolto tiepidamente dal pubblico e non ebbe grandi exploit.