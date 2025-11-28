Tutto pronto per il debutto de “L’amore è cieco” (Italia), il nuovo programma – esperimento sociale presentato da Benedetta Parodi e Fabio Caressa su Netflix Italia. Scopriamo la data di uscita e tutte le anticipazioni.

L’amore è cieco Italia, quando esce su Netflix?

“L’amore è cieco: Italia” sta per arrivare con la prima edizione anche in Italia. Dopo il grandissimo successo del format originale “Love Is Blind”, lanciato negli Stati Uniti il 14 febbraio 2020, L’amore è cieco arriva con la prima edizione italiana, prodotta da Banijay Italia, da lunedì 1 dicembre 2025 su Netflix. Il format, dopo aver conquistato il pubblico di Giappone, Brasile, Svezia, Regno Unito, Messico, Arabia Saudita, Germania, Argentina, Francia, arriva anche in Italia con la prima stagione affidata alla conduzione di Benedetta Parodi e Fabio Caressa. Spetterà alla coppia guidare i partecipanti in un percorso unico alla ricerca dell’amore autentico, accompagnandoli fino al momento in cui dovranno decidere se sposare qualcuno che non hanno mai visto di persona.

La prima stagione de “L’amore è cieco: Italia” è composta da 10 episodi che saranno suddivisi in tre parti. Si parte il 1 dicembre 2025 con disponibili i primi 4 episodi sulla piattaforma di Netflix. Durante i primi 4 episodi single inizieranno a conoscersi nelle capsule, fino alle proposte di matrimonio. Poi dall’8 dicembre saranno disponibili gli episodi 5-8 che mostreranno la vita quotidiana delle coppie fino all’arrivo all’altare. Il giorno 15 dicembre arriverà l’episodio numero 9 e poi gran finale il 19 dicembre con la réunion che rivelerà cosa è successo alle coppie nei mesi successivi.

L’amore è cieco Italia, un nuovo esperimento sociale su Netflix

“L’amore è cieco: Italia” si presenta come un vero esperimento sociale: un approccio alternativo al dating moderno in cui un gruppo di single, desiderosi di essere amati per ciò che sono, avrà la possibilità di trovare l’anima gemella senza interferenze esterne. Solo dopo aver deciso di promettersi in matrimonio potranno finalmente vedersi e affrontare la quotidianità fatta di lavoro, famiglia e amici. Sarà la realtà ad allontanarli o confermeranno la loro scelta il giorno delle nozze?

L’appuntamento con la prima stagione de “L’amore è cieco Italia” condotto da Benedetta Parodi e Fabio Caressa è dal 1 dicembre 2025 su Netflix!