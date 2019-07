Il gossip americano impazza. La coppia dell’estate potrebbe essere formata da Lady Gaga e Bradley Cooper. I due sono stati avvistati insieme a New York e addirittura pare che convivano. La notizia ha fatto letteralmente impazzire i fan della coppia protagonista in “A star is born”.

Lady Gaga e Bradley Cooper stanno insieme?

Lady Gaga e Bradley Cooper hanno fatto sognare i cinefili con la pellicola “A star is born”, candidata a otto premi Oscar e vincitrice del premio come Miglior canzone. La loro interpretazione sul palco degli Oscar ha ricevuto migliaia di visualizzazioni su Youtube ed è stata veramente emozionante.

Lady Gaga e Bradley Cooper sembravano due perfetti innamorati, i loro occhi parlavano e molti facevano il tifo per la cantante statunitense. Dopo la separazione di Bradley Cooper da Irina Shayk, il gossip americano è letteralmente impazzito, avviando un fuggi fuggi di notizie sull’attore e sulla cantante.

La coppia sta insieme? Oggi possiamo rispondervi con maggiore certezza rispetto a qualche mese fa. Lady Gaga e Bradley Cooper, infatti, sembrano molto molto vicini.

Lady Gaga e Bradley Cooper convivono?

Secondo la rivista statunitense In Touch, Lady Gaga e Bradley Cooper pare stiano convivendo a New York. I due sono stati avvistati insieme nella Grande Mela e da quel momento il gossip americano (e mondiale) è letteralmente impazzito.

Pare che sia proprio Lady Gaga infatti il motivo della rottura tra Bradley Cooper e la sua ex compagna Irina Shayk. L’attore non ha saputo resistere al fascino della cantante statunitense e le riprese del film “A star is born” sono state sicuramente galeotte.

La loro complicità è arrivata al pubblico, il quale ha subito percepito che tra i due ci fosse qualcosa in più di una semplice amicizia. Probabilmente l’ha percepito anche Irina (ex compagna di Cristiano Ronaldo) che ha capito ci fosse qualcosa che non andava tra lei e l’attore.