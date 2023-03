Lady Gaga è stata una delle indiscusse protagoniste della 95esima edizione dei Premi Oscar 2023. Dopo la notizia della sua assenza per impegni di lavoro, alla fine la cantautrice si è presentata sul red carpet degli Oscar, quest’anno di color champagne, fasciata in un bellissimo abito scuro. Un suo gesto però non è passato inosservato, visto che la cantante ha aiutato un fotografo caduto sul red carpet.

Lady Gaga aiuta un fotografo caduto sul red carpet degli Oscar 2023: il video

Durante la passerella sul red carpet degli Oscar 2023, Lady Gaga ha aiutato un fotografo scivolato forse nell’attrezzatura presenti ai bordi della passerella. Un momento che è stato immortalato e ripreso dalle telecamere e che, manco a dirlo, ha fatto il giro del mondo diventando virale sui social.

La cantante, resasi conto della caduta del fotografo, si è immediatamente voltata per aiutarlo e accettarsi che l’uomo stesse bene. Un gesto che ha colpito il pubblico degli Oscar e non solo e conferma il grande cuore della cantante.

Ecco il video del momento:

Lady Gaga ran to help a photographer who fell at the #Oscars pic.twitter.com/czfGHvN29s — Film Updates (@FilmUpdates) March 13, 2023

Lady Gaga incanta agli Oscar 2023 senza trucco sulle note di “Hold my hand”

Ma non finisce qui, visto che Lady Gaga si è fatta notare anche sul palcoscenico degli Oscar 2023 quando ha cantato il brano “Hold my hand“, la colonna sonora del film “Top Gun: Maverick” nominata all’Oscar come miglior canzone originale. La presenza di Gaga è stata confermata all’ultimo minuto, visto che il produttore esecutivo degli Oscar aveva comunicato alla stampa l’assenza della pop star: “Gaga sta girando un film. Ha pensato che non ce l’avrebbe fatta a mettere insieme una performance del calibro a cui è abituata, così ha rinunciato“.

A sorpresa, invece, Gaga ha partecipato alla 95esima cerimonia dei Premi Oscar regalando uno dei momenti più belli ed emozionanti di tutta la serata. Senza un filo di trucco e in t-shirt e jeans scuro, la cantante ha portato sul palco la sua “Hold my hand” arrivando dritta al cuore del pubblico. “Penso che tutti abbiamo bisogno l’uno dell’altro, abbiamo bisogno di molto amore per attraversare questa vita, e tutti abbiamo bisogno di un eroe” – le sue parole prima di regalare una performance intima ed emozionante. Purtroppo la statuetta per la miglior canzone originale per il film “Top Gun: Maverick” non è arrivata, visto che a trionfare sono stati Maragadha Mani e Chandrabose per “Naatu Naatu”, colonna sonora del film “RRR”.

Ecco il video dell’esibizione di Lady Gaga agli Oscars 2023: