La 5, il canale al femminile di Mediaset, è pronta a celebrare 10 anni di attività con una programmazione davvero speciale come sempre dedicata alle donne (e non solo). Ecco tutti i film e gli appuntamenti da non perdere!

La 5 compie 10 anni: cosa va in onda

Martedì 12 maggio 2020 LA 5, la rete al femminile edita da Mediaset e diretta Marco Costa, celebra “10 anni di vita” e per l’occasione ha in serbo una serie di sorpresa per il suo pubblico. Una programmazione speciale per festeggiare una delle reti più amate e seguite dal pubblico femminile (e non solo), che vuole celebrare con la messa in onda di film, serie televisive e prime visione assolutamente imperdibili!

Si comincia da mercoledì 6 maggio con il film “Che pasticcio, Bridget Jones!” seguito il 13 maggio da “Bridget Jones’s Baby“, il terzo ed ultimo capitolo della commedia campione al botteghino con protagonista Renee Zellweger. Tra i “must to see” segnaliamo anche da martedì 5 maggio la messa in onda degli episodi della serie cult THE O.C. con Misha Barton, Adam Brody, Ben McKenzie, Peter Gallagher e Kelly Rowan.

Da non perdere poi i film “Sex and the City 2” con Sarah Jessica Parker, “Il mio grosso grasso matrimonio greco 2″, “Le mie nozze country” e i film per la tv di Rosamunde Pilcher: “Segreti tra amici” e quello di Inga Lindstrom dal titolo “Second Chance“.

La 5, canale e ascolti

Il 12 maggio del 2010 è nata LA 5 sul canale 30 del telecomando del dtv. Si tratta del primo canale interamente pensato e dedicato all’universo femminile con una programmazione ad hoc con docureality, film, serie tv, ma anche talent e serial che in questi dieci anni hanno spaziato dal genere teen fino al drama.

Diversi i volti noti che si sono alternati in questi dieci anni di attività: dalla ex veline di Striscia La Notizia Federica Nargi e Costanza Caracciolo, ma anche Chiara Francini, Silvia Toffanin, Alessia Marcuzzi. Tra i programmi di successo: “Cambio casa, cambio vita!” con Andrea Castrignano, Casa Siffredi fino alle stagioni della serie cult “Downton Abbey” diretta da Julian Fellowes.

Uno dei punti di forza del canale sono anche le rassegne cinematografiche a tema tra cui “Pagine d’Amore” dedicate ai grandi romanzi, “Invito a nozze” dedicate al matrimonio, “Funny Friday” con le commedie, ma anche “Ossessioni pericolose” dedicate al thriller al femminile e tanti altri.

Una linea editoriale che ha riscosso anche un grandissimo successo dal punto di vista degli ascolti visto che la rete nel periodo che va dal 12 gennaio 2020 al 26 aprile 2020 ha registrato una media 1,48% di share sul target donne, risultando la rete femminile più vista della tv. Il record storico di ascolti è stato registrato in prima serata il giorno 9 dicembre 2019 con il film “Seguendo una stella: il movie” con il 3.5% di share e 850.000 spettatori.

Un successo confermato anche sui social dove la pagina del canale è seguita da 390mila follower con oltre 370mila like!