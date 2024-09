La Vita in Diretta non in onda oggi, lunedì 16 settembre, perché? Il motivo

La Vita in Diretta oggi, lunedì 16 settembre 2024, non andrà in onda. Cambio di programmazione per la Rai che non trasmette il talk show condotto da Alberto Matano. Vediamo insieme il perché e cosa andrà al suo posto.

Stop a ‘La Vita in Diretta’, perché non va in onda oggi

La nuova edizione de La Vita in Diretta è iniziata il 9 settembre facendo registrare ascolti record in termini di pubblico. La prima puntata infatti ha incollato davanti allo schermo una media di 1 milione e 700 mila spettatori per uno share del 21,4%. Ma il talk show condotto da Alberto Matano già si ferma e non andrà in onda oggi, lunedì 16 settembre 2024.

Il motivo? Il cambio di palinsesto pomeridiano della Rai è dovuto all’inizio della scuola. Su Rai1 infatti andrà in onda ‘Tutti a scuola‘ che inizierà alle 16.30. Alle 14 ci sarà ‘La volta buona‘ che non terminerà alle 16 ma alle 15.30. A quell’ora andrà in onda una nuova puntata de ‘Il Paradiso delle Signore‘ che anticipa il suo consueto orario.

Come cambia il palinsesto Rai nella giornata del 16 settembre:

Ore 14.00 – La Volta Buona

Ore 15.30 – Il Paradiso delle Signore

Ore 16.30 – Tutti a scuola

Ore 18.55 – Reazione a catena

Cosa andrà al posto del talk show condotto da Matano

Ma cosa sarà trasmesso al posto de La Vita in Diretta? Andrà in onda ‘Tutti a scuola‘. Si tratta del consueto appuntamento di celebrazione e inaugurazione dell’anno scolastico che prevede anche l’intervento del Capo dello Stato, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

In diretta dal Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Cagliari, saranno presenti numerosi studenti provenienti da ogni parte d’Italia. La trasmissione inizierà alle 16.30 e sarà condotta da Eleonora Daniele con la partecipazione di Pierpaolo Spollon. Inoltre saranno presenti ospiti del mondo della musica, dello spettacolo e della cultura.

‘La vita in diretta‘ tornerà regolarmente in programmazione da martedì 17 settembre al consueto orario delle 17.05.