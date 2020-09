La UEFA Nations League 2020 torna in tv e chiaro sulle reti Mediaset. Dopo il ritorno in campo della Serie A post Covid-19, è arrivato il momento anche delle Nazionali. Torna la competizione calcistica continentale riservata alle federazioni affiliate alla UEFA e disputata ogni due anni. Ecco per voi la programmazione completa di tutte le partite sulle Reti Mediaset.

UEFA Nations League Italia: le partite in tv

Le Reti Mediase sono pronte a trasmettere le migliore partite della seconda edizione della “UEFA Nations League“, la competizione calcistica continentale al via da giovedì 3 settembre con i primi due turni trasmessi in diretta e in HD rispettivamente su Italia 1 e il Canale 20. Si parte con “Germania – Spagna” in onda giovedì 3 settembre, “Portogallo-Croazia” in onda sabato 5 settembre, “Svizzera-Germania” in onda domenica 6 settembre e infine “Francia-Croazia” in onda martedì 8 settembre.

La Nations League giunta quest’anno alla sua seconda edizione è la competizione calcistica che coinvolge tutte le 55 nazionali membri della UEFA suddivide in quattro leghe: A, B, C e D. Nelle prime tre lega ci sono 16 squadre suddivise a loro volta in quattro gruppi, mentre l’ultima lega è composta da sette squadre suddivise in due gironi.

Conosciuta anche come la Champions delle nazioni, la UEFA Nations League oltre al titolo di campione della competizione è importantissima perchè garantisce due posti per i playoff del Mondiale 2022 in Qatar.

UEFA Nations League 2020 in tv: la programmazione

Ecco tutte le partite in onda sulle reti Mediaset:

giovedì 3 settembre alle ore 20.45 appuntamento su Italia 1 con il match Germania – Francia con la telecronaca affidata a Massimo Callegari e Aldo Serena;

con il match – con la telecronaca affidata a Massimo Callegari e Aldo Serena; sabato 5 settembre alle ore 20.45 sul canale 20 la sfida tra Portogallo – Croazia con la telecronaca a cura di Pierluigi Pardo e Giancarlo Camolese;

la sfida tra – con la telecronaca a cura di Pierluigi Pardo e Giancarlo Camolese; domenica 6 settembre alle ore 20.45 sul canale 20 il match Svizzera-Germania con la telecronaca di Massimo Callegari e Giancarlo Camolese;

il match con la telecronaca di Massimo Callegari e Giancarlo Camolese; martedì 8 settembre alle ore 20.45 su Italia 1 la sfida Francia-Croazia con la telecronaca di Massimo Callegari e Aldo Serena.

Gli approfondimenti della Uefa Nations League a seguire nel programma “Pressing Nations League” condotto da Giorgia Rossi, ospiti Mino Taveri e Sandro Sabatini.