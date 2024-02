Per il ritorno nella sua “Casa televisiva” Massimo Giletti è pronto a raccontare la storia della televisione italiana con la grande serata che celebra i 70 anni della tv e che prende proprio il titolo di “La TV fa 70”. Una serata che vuole celebrare i i volti e i programmi che in 70 anni hanno tenuto compagnia agli italiani.

“La TV fa 70”, Massimo Giletti svela la lista degli ospiti e le anticipazioni

Massimo Giletti aveva lasciato la Rai nel 2017, per passare a La7. Dopo l’addio all’azienda di Urbano Cairo Giletti è torna alla Tv pubblica dalla porta principale. Dopo il promo al Festival di Sanremo, l’ospitata di ieri a ‘Domenica In’ da Mara Venier gli ha dato l’opportunità di parlare più a lungo. Il 28 febbraio, in prima serata su Rai 1 andrà in onda “La tv fa 70”, evento celebrato in occasione del 70esimo compleanno della Rai. Una trasmissione importante, affidata a un presentatore che mancava da circa sette anni.

“La TV fa 70”, il cast: gli ospiti presenti

Mercoledì 28 febbraio alle 21:30 avremo modo di rivedere su Rai 1 alcuni volti televisivi più amati della tv. Ad arricchire con la loro presenza la serata ci saranno infatti: Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Amadeus, Alberto Angela, Renzo Arbore, Pippo Baudo, Antonella Clerici, Carlo Conti, Angelina Mango, Fiorello e Giorgia. Segnalata anche la presenza anche di Enrico Mentana e la compagna Francesca Fagnani, di Bruno Vespa.

I grandi assenti all’evento televisivo della Rai

Due assenze, su tutte, fanno discutere in queste ore: Mara Venier e Milly Carlucci. Prevedibile invece quella di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Proprio Massimo Giletti, su Fazio ha dichiarato: “Ho invitato Fabio Fazio a ‘La tv fa 70’ ma mi ha detto no, ci sono rimasto male. Per ora sono solo in prestito in Rai. Poi si vedrà”.

È quasi certo che tantissimi altri volti noti che hanno fatto parte e che fanno ancora oggi parte del panorama televisivo italiano compariranno, in vecchi filmati di repertorio, nel corso della trasmissione che, ricordiamo, andrà in onda Mercoledì 28 febbraio alle 21:30 su Rai Uno.