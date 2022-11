In arrivo a Gennaio 2023 lo show di Pietro Chiambretti “La Tv dei 100 e uno”. In un primo momento lo show avrebbe dovuto intitolarsi “La Carica dei 101”. Quando andrà in onda? E di cosa parla? Seguiteci nella lettura e lo scopriremo assieme.

“La tv dei 100 e uno” a Gennaio 2023 su canale 5: alla conduzione il simpaticissimo Piero Chiambretti

Non abbiamo ancora una data esatta, ma dal promo Tv Mediaset sappiamo che il programma andrà in onda a Gennaio 2023.

Ma su cosa si baserà questo show? Chi sono i protagonisti? Ebbene il nuovo programma di Chiambretti sarà incentrato su 100 bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni che interagiranno proprio con Chiambretti.

La Tv dei 100 e uno in prima serata su Canale 5 da Gennaio 2023, con Piero Chiambretti

Quindi i protagonisti dello show saranno dei bimbi la cui spontaneità strappa sempre qualche sorriso. La tenerezza e l’ingenuità dei bambini, che da sempre sono senza sovrastrutture, rendono godibile qualsiasi trasmissione. Il presentatore torinese dunque, da gennaio 2023, condurrà “La Tv dei 100 e uno”.

Del casting si è occupata la società Sdl 2005 di Sonia Bruganelli, attualmente impegnata come opinionista nel Grande Fratello Vip, il reality di canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Chiambretti interagirà costantemente con i bambini che rimarranno i veri protagonisti dello show. Le loro espressioni, i loro comportamenti e il loro modo di stare sul palco regaleranno sicuramente tante risate e molta leggerezza offrendo una lettura assolutamente spontanea e veritiera della realtà. Una cosa importante che va sottolineata è che lo show non è un talent che pone in gara i protagonisti. È solo un modo per trascorrere qualche ora in allegria con i più piccoli.

Piero Chiambretti, dopo aver annunciato nei mesi scorsi l’addio al programma Tiki Taka – La repubblica del pallone, è pronto a tornare in prima serata. Per lui sarà una grande sfida, riuscire a coinvolgere i bambini e il pubblico, ma non dubitiamo che possa riuscirci al meglio data la sua innata ironia. Chiambretti sa giocare molto bene con le parole, e il suo modo di fare televisione è sempre molto garbato, anche se ogni tanta si lascia andare a qualche battuta tagliente.