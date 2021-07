Tra le tantissime novità della presentazione dei palinsesti Mediaset 2021 2022 c’è una bellissima sorpresa per gli aficionados dei reality, di uno in particolare: La Talpa. E’ questa una delle grandi novità del palinsesto di Canale 5.

La Talpa torna sulle reti Mediaset: ecco quando in tv

La Talpa, torna su Canale 5 nel 2022. Dopo la messa in onda de Il Grande Fratello Vip 6 affidato sempre ad Alfonso Signorini o dopo L’isola dei Famosi andrà in onda un nuovo reality che torna sulle reti Mediaset ad undici anni di distanza per la prima volta su canale 5, l’ammiraglia Mediaset.

Ad ufficializzare la cosa è proprio Piersilvio Berlusconi, che ne ha dato notizia durante la presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset 2021 2022:

“Come sapete il format è stato acquisito da un grande player internazionale, ma noi siamo stati più veloci: i diritti sono nostri con sei edizioni”.

Quando andrà in onda La Talpa? E chi lo condurrà?

Il reality sarà in onda con ogni probabilità nella primavera del 2022. Non è ancora stabilito se andrà prima o dopo l’Isola dei Famosi così come non è stata decisa ancora la conduzione. La conduzione storica del programma è di Paola Perego, ma chi sarà stavolta a condurla? Il toto nomi è aperto.

“Il lunedì sarà la serata del Grande Fratello Vip, idealmente avremmo tre reality l’anno: GF Vip, Isola dei Famosi e Talpa. Tutti i diritti italiani di quest’ultima per tutte le piattaforme sono nostri per sei edizioni e sei anni“. Queste le parole di Piersilvio Berlusconi in merito al reality La Talpa.

La Talpa: il meccanismo e il regolamento del gioco

A La talpa partecipa un gruppo di concorrenti VIP, i cosiddetti “sospettati” o indagati. Lo scopo del gioco è trovare e smascherare “la talpa”, ossia un sabotatore, che si nasconde in incognito tra i concorrenti.

Il compito di scoprire chi possa essere la Talpa è affidato sia al pubblico da casa che tramite televoto determina una classifica dei sospettati così come i concorrenti che tramite le nomination stabiliscono la loro classifica. Colui che riceve più voti dal pubblico deve affrontare il test d’eliminazione o interrogatorio.