Chi ha vinto ieri sera a La sai l’ultima – Digital edition? Nella terza puntata del programma di Canale 5, in onda in prima serata venerdì 5 luglio 2019, è stato proclamato un nuovo vincitore. Si tratta di Carmine Cavezza, concorrente della squadra capitanata da Biagio Izzo che ha trionfato nello scontro finale con altri due barzellettieri. Carmine, dunque, è il terzo protagonista dello show condotto da Ezio Greggio ad andare direttamente in finale dopo che, vincitori delle prime due puntate, sono già risultati Lidia “la cheffa” e Willer Collura, entrambi volti del team targato Gianluca “Scintilla” Fubelli. Qui il video Mediaset per rivedere l’intero momento del nuovo verdetto.