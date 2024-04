Torna a grande richiesta La Ruota della Fortuna 2024. Lo storico programma condotto da Mike Bongiorno, tona con alla guida Gerry Scotti. Il ritorno del format televisivo era tra le novità annunciate nel palinsesto Mediaset lo scorso 4 luglio. Vediamo ora insieme quando andrà in onda la prima puntata del game show più atteso della tv italiana.

La Ruota della Fortuna, il celebre game show della TV: quando in tv e orario

Il debutto della nuova edizione del La Ruota della Fortuna 2024, con alla conduzione Gerry Scotti è previsto per Lunedì 6 maggio 2024 alle ore 18:45, su Canale 5.

L’annuncio del ritorno in tv dello storico programma nel palinsesto Mediaset è avvenuto lo scorso 4 luglio. In passato, game show ha fatto sognare (e vincere) moltissimi italiani. La conduzione della nuova edizione La Ruota della Fortuna è stata affidata a Gerry Scotti. Per il conduttore si tratterà di un nuovo importante appuntamento, dopo quello che lo ha visto per diversi anni al timone di “Caduta Libera“, “Tu si que Valez” e “Lo show dei Record“, programmi di punta di Canale 5.

La storia de La Ruota della Fortuna

Lo storico game show ha visto – nel corso degli anni – susseguirsi molti conduttori e vallette, ed è stato anche teatrino di alcune gaffe diventate ormai celebri. Basta nominare il programma per vedere affiorare alla mente le immagini di Mike Bongiorno. Non tutti però sanno che non è stato lui il primo conduttore, così come non sono stati i canali Mediaset a trasmettere la primissima edizione del programma in Italia.

Il primo giro della ruota risale al 1987, quando Augusto Mondelli, meglio conosciuto come Casti ha dato il via su Odeon TV a quella che sarebbe stata per molti anni, la ruota dei sogni per tantissimi italiani. Il game show è approdato due anni dopo sulle reti Mediaset, e a prendere il timone del programma è stato il più popolare Mike della televisione italiana. Il programma è stato trasmesso su Canale 5 ininterrottamente dal 1989 al 1996 sulla rete ammiraglia Mediaset, per poi “trasferirsi” su Rete 4, dove la ruota ha continuato a girare fino al 2003 sempre con la conduzione di Mike Bongiorno.

Proprio con le reti Mediaset e con il popolare presentatore il gioco è diventato uno dei game show più popolari e amati della televisione. Dopo una sosta di quattro anni è tornato a farci compagnia sul piccolo schermo per due edizioni condotte da Enrico Papi su Italia 1.

Anche le vallette hanno avuto un ruolo determinante. A girare le varie caselle con le lettere sul tabellone si sono succedute Raffaella De Riso, Michelle Klippstein, Ylenia Carrisi, Paola Barale, Antonella Elia, Claudia Grego, Ana Laura Ribas, Miriana Trevisan, Nancy Comelli e Victoria Silvstedt.