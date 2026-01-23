La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti torna anche stasera – venerdì 23 gennaio 2026 – con un nuovo appuntamento speciale de La Ruota dei Campioni. Ecco tutte le anticipazioni, gli ospiti e i concorrenti campioni!

La Ruota dei Campioni 2026 stasera 23 gennaio su Canale 5

Stasera, venerdì 23 gennaio 2026, dalle ore 20.40 va in onda una nuova puntata del torneo de La Ruota dei Campioni presentato da Gerry Scotti con la partecipazione di Samira Lui. Prosegue inarrestabile il successo del game show, uno dei programmi più longevi del piccolo schermo. Un nuovo imperdibile appuntamento con il Torneo de La Ruota dei Campioni che vede nove protagonisti suddivisi in gruppi da 3 sfidarsi per cercare di conquistare la fase finale del gioco.

Si tratta dei campioni de La Ruota della Fortuna, ossia quei concorrenti che hanno vinto i montepremi più alti. Per l’occasione si ritrovano in studio per una sfida suddivisa in 3 round che decreteranno i 3 campioni per la sfida finale. Non mancheranno, come peraltro è già successo nelle precedenti puntate, degli ospiti speciali che arriveranno in studio per regalare un momento di grande show. Ospiti speciali del terzo appuntamento sono: Marcella Bella e Rita Pavone, due regine della musica italiana che saranno protagoniste di un momento musicale da non perdere!

La Ruota dei Campioni 2026, i concorrenti di stasera 16 gennaio 2026

Ma passiamo alla gara del torneo de La Ruota dei Campioni di stasera, venerdì 23 gennaio 2026. A sfidarsi ci saranno i campioni: Andrea Siciliano, Enos Negrini, Fortuna Panico, Simone Frabetti, Barbara Garofano, Sara Di Laurenzio, Alessandro De Gennaro, Manuel Bonomi.

Ognuno di loro dovrà sfidarsi in cinque round ciascuno che presentano temi come i Campioni della TV, ma anche argomenti di musica e cinema. I tre concorrenti che alla fine delle sfide avranno guadagnato più soldi si sfideranno nell’ultima manche che proclamerà il Campione dei Campioni. Al vincitore spetterà una possibilità unica: girare La Ruota delle Meraviglie per cercare di vincere fino a 300.000 euro.

“La Ruota della Fortuna” è prodotta da RTI in collaborazione con Endemol Shine Italy ed è l’adattamento italiano del format americano “Wheel of Fortune”, realizzato da Sony Pictures Television e distribuito da Paramount Global Content Distribution insieme ai diritti del format.