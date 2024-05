Una nuova soap turca sta per arrivare su Canale 5. La Rosa della Vendetta – il cui titolo originale è “Gulcemal” è una delle serie TV Made in Turchia arriverà presto sui nostri teleschermi, e per i fans delle soap turche di successo ci sarà una gradita sorpresa. Nel cast infatti c’è un nome ben noto a coloro che già hanno seguito “Terra Amara”. Pronti a scoprire di chi si tratta? Continuate a leggere per saperne di più.

La Rosa della Vendetta, la nuova soap turca di Canale 5

Una nuova avvincente storia è pronta a coinvolgerci e tenerci compagnia nelle serate estive di Canale 5. La rete ammiraglia Mediaset – dopo il successo delle soap turche che hanno dimostrato di riuscire a conquistare l’attenzione di tantissimi fans – ha deciso di puntare ancora su una soap Made in Turchia. Scopriamo qualcosa in più su questa nuova serie TV, che promette di tenerci incollati davanti ai teleschermi.

Il titolo originale della fiction è Gülcemal e in Turchia debutta sul piccolo schermo ad aprile 2023 andando in onda per la prima volta sul canale Fox. La serie originale è composta da 13 puntate della durata di 130 minuti ciascuna. Nella versione italiana ogni episodio sarà diviso in tre appuntamenti da circa 40 minuti ciascuno, creando così una telenovela lunga 40 puntate.

La Rosa della Vendetta, trama

L’infanzia di Gülendam e Gülcemal Şahin viene scossa da un evento straziante. Dopo l’abbandono della loro madre – che ha scelto di fuggire con un altro uomo – i due adolescenti avranno un solo obiettivo: la vendetta. Sarà in particolare il giovane Gülcemal a nutrire questo desiderio, e crescendo il ragazzo si trasformerà in un mostro oscuro.

La sete di vendetta di Gülcemal Şahin sembrerà non riuscire a placarsi, e a questa si aggiungerà una sorta di “maledizione” che gli impedirà di trovare il vero amore per più di vent’anni.

A un certo punto però, nella sua vita si affaccierà Deva Nakkaşoğlu. Inizialmente anche lei mostrerà verso l’uomo una forte repulsione, schierandosi nell’ampia platea di persone che lo odieranno, ma a poco a poco la donna scivolerà in un vortice di passione e nella inevitabile tempesta che il suo sentimento provocherà.

La Rosa della Vendetta, cast

Come anticipato nel cast ritroeremo un volto ben noto ai telespettatori italiani. A vestire i panni di Gülcemal Şahin sarà infatti il bellissimo Murat Ünalmış, l’attore turco che ha interpretato Demir in Terra Amara.

Fanno parte del cast i seguenti attori che interpretano i rispettivi personaggi:

Murat Ünalmış – Gülcemal Şahin

Melis Sezen – Deva Nakkaşoğlu

Edip Tepeli – Mert Çakır

Nilay Erdönmez – Gülendam Şahin

Atilla Şendil – Halil İbrahim Nakkaşoğlu

Cahit Gök – Ali “Vefa” Türkoğlu

Nilüfer Açıkalın – Gara “Firuze” Ana

Samet Kaan Kuyucu – Armağan Pehlivan

Meltem Akçöl – İpek

İpek Ayaz Kortunç – Canan

Sabahattin Yakut – Emrullah

Gökçem Çoban – Semra

Melike Küçük – Narin

Ayda Aksel – Zafer Pehlivan

La regia è affidata a Yusuf Pirhasan e Merve Çolak, mentre gli sceneggiatori sono Eda Tezcan e Selda Akın, ed è prodotta dalla società di produzione MF Yapım. Le riprese dei primi episodi della fiction hanno luogo nella città di Bursa per poi concludersi a Istanbul.

La Rosa della Vendetta, quando in TV?

La rosa della vendetta andrà in onda a partire dal 7 giugno 2024, il venerdì sera a partire dalle ore 20:00. Dopo la messa in onda in prime time su Canale 5, la soap opera sarà anche disponibile gratis on-demand su Mediaset Infinity.