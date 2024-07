La Rosa della Vendetta è stata sospesa per il periodo estivo, e tornerà a metà settembre con nuove avvincenti trame. Cosa vedremo nel corso dell’autunno nella soap opera turca? Tra le varie vicende ce ne sarà una destinata a suscitare molto clamore: Armağan scoprirà la verità sulla morte di suo padre!

Anticipazioni La Rosa della Vendetta autunno 2024: Armağan si trasferisce da Gülcemal

Armagan ha appena scoperto che Gülcemal Sahin è suo fratello, e non esita a disobbedire alla madre e trasferirsi a casa sua. Zafer non prende affatto bene la decisione del figlio di avvicinarsi a Sahin. La donna aveva pensato di allontanare Armağan da Istanbul, mandandolo a studiare a Londra, per evitare che il ragazzo scoprisse la verità, senza sapere che in realtà lui aveva già capito tutto. Proprio per questo il ragazzo non sale sull’aereo diretto in Inghilterra, ma preferisce trasferirsi a casa di Gülcemal per scoprire tutta la verità.

Nel frattempo proprio Gülcemal decide di recarsi a casa di Zafer, in occasione della festa della mamma. Intrufolandosi in casa della donna Sahin spera di trovare qualche video, e scoprire così se è davvero Deva la “talpa” che le riporta tutti i suoi segreti. Una volta lì però, cede a un momento di debolezza e si addormenta accanto alla madre, facendo bene attenzone a non farsi scoprire.

La Rosa della Vendetta spoiler turchi

Al suo risveglio Zafer trova un fiore e un biglietto sul cuscino, e pensa che Armağan sia stato lì. Poi però, leggendo il messaggio, si accorge dalle parole pungenti che è stato Gülcemal a scriverlo.

Infuriata e disposta a tutto pur di separare i due fratelli, la donna si precipita da Armağan e gli dice che deve parlargli della morte del padre, perché c’è una cosa che non gli ha ancora detto.

Armağan sconvolto nelle prossime puntate La rosa della vendetta

Il ragazzo non si immagina che sua madre stia per rivelargli una notizia davvero scioccante. Zafer dice ad Armağan che suo padre Mustafa non è morto per una brutta malattia – come lui aveva creduto fino a quel momento – ma è stato ucciso da Gülcemal.

“Tuo padre è stato ucciso, l’hanno accoltellato proprio di fronte casa. Quello per cui hai lasciato tua madre, ovvero Gülcemal, è l’assassino di tuo padre”

Con queste parole Zafer mette al corrente il figlio minore sulle vere cause che hanno portato alla morte di Mustafa. Gülcemal la implora di tacere, ripetendole che non è quello il momento migliore, ma la donna sembra inarrestabile.

Armağan guarda la madre incredulo, e non riesce a credere a quello che ha appena sentito. Il ragazzo non dice una parola, ma i suoi occhi colmi di lacrime parlano per lui.