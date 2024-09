Ecco cosa accadrà nei prossimi episodi della soap turca La Rosa della Vendetta (Gülcemal), in onda stasera – domenica 29 settembre – su Canale 5.La serie tv con Murat Unalmis ci regalerà tanti colpi di scena, nei due episodi che prenderanno il via alle 21:31 e ci terranno compagnia fino alle 23:22 circa. Pronti a scoprire cosa succederà?

Anticipazioni La Rosa della Vendetta, puntata del 29 settembre

Nell’undicesimo appuntamento in prime time con la dizi turca La Rosa della Vendetta assisteremo al momento in cui Mert svelerà a Deva che Vefa è a conoscenza del loro precedente fidanzamento. L’uomo non avrà ancora informato Gülcemal, perché Mert gli avrà trasmesso un messaggio fin troppo chiaro: se gli dovesse accadere qualcosa, finirebbe per soffrire molto anche Gülendam.

La Rosa della Vendetta, spoiler al 29 settembre

Gülcemal mostrerà a Deva il contenitore con le armi di tutti gli uomini della casa, e le prometterà che non sarà mai più utilizzato. Subito dopo, le farà firmare un contratto per la creazione del loro nuovo marchio sotto il nome di Deva.

Mentre starà facendo ritorno al villaggio, Deva sarà catturata da alcuni uomini che la porteranno da Zafer. La donna le darà 24 ore per riportargli suo figlio Armagan, minacciando di rivelare a Gülcemal il fidanzamento tra lei e Mert. Tornata a casa, Deva confiderà a Ibrahim e Ipek di aver avviato un’attività con Gülcemal. Suo padre si mostrerà contrariato, e arriverà a minacciarla di chiudere ogni rapporto con lei qualora decidesse di continuare la collaborazione commerciale.

La Rosa della Vendetta, cos’altro accade?

Zafer si presenterà alla festa per la presentazione del marchio, e accuserà pubblicamente Gülcemal di essere un assassino. Le sue parole non risparmieranno neppure Deva. La donna minaccerà la giovane e quest’ultima tornerà dal padre, con il quale avrà una violenta discussione.

In un impeto d’ira Ibrahim affermerà che quella casa non è un orfanotrofio. Le parole dell’uomo feriranno profondamente Deva, che deciderà di scappare via con Armagan.

Ibrahim cercherà in tutti i modi di fermarli e scusarsi, ma ormai sarà troppo tardi. I due sembreranno essere scomparsi nel nulla. Dopo diverse ore senza loro notizie, Ibrahim si recherà da Gülcemal con Ipek, sperando di trovarli lì. Tuttavia neppure Gülcemal avrà idea di dove possano essere andati. Deva avrà il telefono spento da parecchio tempo, e tutti decideranno di diffondere la notizia della loro scomparsa con la speranza di ritrovarli al più presto.

Nel frattempo Gülendam origlierà una discussione tra Mert e Vefa, e scoprirà così che suo marito è stato fidanzato con Deva. Zafer si recherà a casa di Ibrahim per riprendersi Armagan.