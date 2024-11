Cosa accadrà nei tre episodi della soap turca La Rosa della Vendetta (Gülcemal), in onda stasera – domenica 17 novembre – su Canale 5? La serie tv con Murat Unalmis ci regalerà tanti colpi di scena, nell’appuntamento finale che prenderà il via alle 21:32 e ci terrà compagnia fino alle 23:45 circa.

Anticipazioni La Rosa della Vendetta: Gülcemal si getta nel vuoto

Gülcemal è profondamente deluso dall’improvviso addio di Deva, che dopo una notte d’amore lo ha lasciato con un biglietto nel quale gli rivelava che il loro amore era impossibile. A questa delusione si è aggiunta quella della sorella Gülendam, che ha deciso di trasferirsi da Zafer con Mert. Deluso su ogni fronte, il protagonista si chiederà se almeno la madre Zafer provi dell’affetto per lui.

Per scoprirlo farà recapitare un biglietto alla donna, con il quale le darà appuntamento su una scogliera. Le domanderà se lei gli abbia mai voluto bene, e alla sua risposta negativa Gülcemal si lascerà cadere nel vuoto. Il suo corpo non verrà ritrovato, e tutti penseranno che sia morto.

La Rosa della Vendetta, trame di stasera 17 novembre

Armagan guarirà e tornerà a camminare grazie alle cure costose finanziate da Gülcemal in una prestigiosa clinica svizzera.

Negli episodi in onda stasera vedremo il giovane in grado di camminare di nuovo dopo tanto tempo. Armagan tornerà a casa e sorprenderà sua madre che non riuscirà a credere ai suoi occhi quando lo vedrà completamente guarito.

Tuttavia Zafer continuerà a essere tormentata al pensiero che un altro figlio – Gülcemal – sarà morto a causa della freddezza. Nel corso degli anni la donna avrà imparato a esternare i suoi sentimenti, sia con gli altri due figli che con Deva, che nel frattempo sarà diventata mamma di Cemal.

Cemal scompare nelle puntate serali Rosa della Vendetta

Con un salto temporale di cinque anni, ritroviamo Deva con un figlio. Cemal è il frutto della sua notte d’amore con Gülcemal. Il protagonista non avrà mai saputo dell’esistenza del bambino, perché si sarà “suicidato” prima che Deva scoprisse di essere incinta.

Mentre il bambino si trova al parco con i nonni, scompare. Gara e Ibrahim informano Deva che, sconvolta, inizia a chiedere ai presenti se abbiano notato il bambino. I nonni del piccolo intanto si recano in commissariato per denunciarne la scomparsa.

La Rosa della Vendetta, il finale di sempre

Dov’è finito Cemal? Il bambino ha incontrato un uomo al molo ed è subito apparso chiaro che un legame speciale li unisce. Dopo essersi rifocillati, i due si dirigono verso il commissariato. L’uomo consegna il bambino alle forze dell’ordine e poi se ne va. Ma prima che lui possa andarsene, Cemal riuscirà a mettere nel suo zaino un libro. Si tratterà di un gesto che cambierà inevitabilmente il destino di tutti.

Chi è quell’uomo? Si tratta proprio di Gülcemal che – come scopriremo – avrà solo inscenato la sua morte. Il protagonista capirà che è arrivato il momento di svelare ai suoi familiari la sua identità.

Zafer – che non aveva mai creduto alla sua morte e aveva sperato per cinque anni di poterlo riabbracciare – potrà finalmente dire al figlio che gli ha sempre voluto bene e sempre gliene vorrà. Ma sarà il ricongiungimento con Deva a commuovere di più. Gülcemal potrà finalmente riabbracciare l’amata e all’abbraccio si unirà anche il piccolo Cemal, quel figlio che il protagonista non aveva mai saputo di avere e che ha permesso alla famiglia di riunirsi.

Sulle immagini di questo abbraccio cala il sipario dell’amata dizi turca, che per molte settimane ha conquistato il cuore dei telespettatori di Canale 5 con storie, intrighi e amori impossibili. Pronti a scoprire quali altre avvincenti soap ci attendono? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati.