Dopo l’ultima puntata i fan de La ricetta della felicità, la serie tv di Rai 1 con protagonista Cristiana Capotondi si chiedono già se ci sarà una seconda stagione. Ecco tutto quello che sappiamo sul futuro della fiction diretta da Giacomo Campiotti.

La ricetta della felicità 2 ci sarà?

Il gran finale de La ricetta della felicità, la serie tv campione d’ascolti di Raiuno con protagonista Cristiana Capotondi, ha lasciato un interrogativo in milioni di telespettatori. Ci sarà o meno una seconda stagione? La serie, apprezzata per la sua storia emozionante e il messaggio di speranza e rinascita, ha conquistato il pubblico fin dalle prime puntate registrando una crescita negli ascolti puntata dopo puntata. Nonostante la Rai non abbia ancora ufficializzato il rinnovo, i dati di ascolto della serie tv fanno ben sperare visto che la fiction ha registrato una media di quasi 3 milioni di telespettatori a puntata, con uno share intorno al 18-19%, collocandosi tra i titoli più seguiti della stagione autunnale.

Un grandissimo successo per la serie con Cristiana Capotondi che, oltre a conquistare gli ascolti, ha interessato anche il pubblico social e della piattaforma streaming di RaiPlay dopo ha raggiunto 200mila contatti prima del debutto.

La ricetta della felicità, cast e anticipazioni: cosa potrebbe raccontare nella seconda stagione?

La Rai non si è ancora pronunciata sul futuro de La ricetta della felicità, ma le possibilità per una seconda stagione ci sono tutte. Del resto la prima stagione si è conclusa con un finale che promette di dare alcune risposte, ma anche di chiarire dei punti rimasti in sospeso. La seconda stagione potrebbe seguire Marta nel suo percorso di rinascita personale e professionale a Marina di Romagna, approfondendo anche le vicende degli altri co-protagonisiti Giacomo, Susanna, Ornella e dei loro figli. Nel cast della seconda stagione oltre a Cristiana Capotondi, spazio sicuramente a Eugenio Franceschini, Lucia Mascino, Valentina Ruggeri e tanti altri.

Che dire: in attesa di conferme ufficiali, la possibilità di rivedere Cristiana Capotondi nei panni della protagonista de La Ricetta della Felicità 2 resta concreta. E voi vorreste una seconda stagione dalla serie tv?