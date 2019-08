Tutto pronto per l’apertura della 76ᵃ edizione della Mostra internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, che anche quest’anno sarà interamente seguita dalla Rai, tv ufficiale dell’evento.

Mostra del Cinema di Venezia 2019, le date

Al via la 76° edizione della Mostra internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia in programma da mercoledì 28 agosto a sabato 7 settembre nell’incantevole cornice della città veneta. Tantissime le star che faranno il loro arrivo al Lido nelle prossime ore per presentare i film della prossima stagione cinematografica. In un contesto così prestigioso l’azienda di Stato Rai si conferma ancora una volta la tv leader per quanto concerne il main broadcaster della manifestazione.

In particolare sarà Rai Movie ad occuparsi integralmente dell’evento, a cominciare dalla cerimonia d’apertura prevista mercoledì 28 agosto dalle ore 18.45 in diretta sul sito www.raimovie.it e in differita in seconda serata sul canale 24 del digitale terrestre, alle 22.50. Non solo, anche la Cerimonia di chiusura con l’assegnazione dei premi sarà trasmessa in diretta sabato 7 settembre dalle ore 18.45 su www.raimovie.it.

Sempre su Rai Movie appuntamento dal 29 agosto fino al 6 settembre con lo speciale “Venezia Daily”, una sorta di racconto dei momenti più importanti e salienti della manifestazione cinematografica con immagini e interviste esclusive ai protagonisti dei film in concorso e fuori concorso. Non solo, spazio anche ad una programmazione ad hoc con film legati alla Mostra e ai suoi protagonisti.

Biennale Venezia 2019 su Rai3 e Rai1

Non solo Rai Movie si occuperà della Mostra del Cinema di Venezia, visto che anche Rai3 dedicherà ampio spazio alla manifestazione con “Qui Venezia Cinema”, un approfondimento quotidiano condotto da Margherita Ferrandino pronta a raccontare la Biennale Cinema 2019. Sempre su Rai3 ci sarà “Fuori orario: Cose mai viste”, un programma che dedicherà per l’occasione ampio spazio alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, mentre Blob cambia nome in “Blob a Venezia” per raccontare la rassegna cinematografica.

Anche Rai1 si occuperà della Biennale del Cinema di Venezia 2019 con una serie di collegamenti in diretta e servizi trasmessi in vari programmi: da “UnoMattina” e “La vita in diretta”, senza dimenticare lo speciale “Speciale Cinematografo Venezia” in onda da mercoledì 28 agosto a sabato 7 settembre in terza serata su Rai1. Un appuntamento che con il gran finale di domenica 8 settembre si trasformerà in “Speciale Cinematografo Tutto in una notte – Venezia”. Su Rai2, invece, sarà “Stracult” a raccontare la Biennale Cinema 2019 con due puntante speciali in onda giovedì 29 agosto e 5 settembre.

Mostra del Cinema di Venezia 2019: 3 titoli in gara per Rai Cinema

Alla lunga lista di canali Rai impegnati in prima linea con la Mostra del Cinema di Venezia 2019 si aggiungono anche RaiNews24 con le rubriche settimanali “Week end al cinema” e “Tuttifrutti”, mentre Rai Cultura trasmetterà sul canale Rai Storia la serie “Dai nostri inviati” per raccontare la storia della Mostra del Cinema.

Infine da non dimenticare Rai Cinema presente in prima fila alla 76° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia con ben 19 titoli, tra film, film documentari e cortometraggi.

Tre le opere in gara: “Il sindaco del rione Sanità” di Mario Martone, che ha deciso di portare sul grande schermo un lavoro teatrale di Eduardo De Filippo; “Martin Eden” di Pietro Marcello, che racconta le vicende del protagonista del famoso libro di Jack London e infine “J‘accuse (l’ufficiale e la spia)” di Roman Polanski, in cui si parla dell’affare Dreyfus, uno dei più clamorosi errori giudiziari della storia. Un film pensato per riflettere su discriminazione e ingiustizia.