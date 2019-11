Il 21 novembre è un giorno davvero speciale visto che si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale della Televisione – World Television Day. Per l’occasione l’azienda pubblica Rai ha in serbo una serie di iniziative e sorprese.

Giornata mondiale della Televisione 2019: l’offerta della Rai

Il 21 novembre del 1996 veniva istituita dalle Nazioni Unite la Giornata mondiale della Televisione. Una “festa” dedicata a quella scatola magica che, nel corso dei decenni ha fatto compagnia a milioni di persone. La tv è uno dei mezzi più utilizzati non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo; un mezzo capace di informare, ma anche educare i telespettatori. Quella scatola magica ha raccontato la vita e l’evoluzione dell’uomo e non solo. Ci ha portati alla scoperta della Luna con il primo sbarco, ma ci ha permesso anche di seguire la caduta del Muro di Berlino fino alle stragi dei nostri giorni. Nel corso degli anni è cambiata, c’è chi dice in meglio o in peggio, ma di fatto mantiene ancora oggi intatto il suo spirito e potere comunicativo.

Rai, spot tv per la Giornata mondiale della Televisione

Nonostante l’avvento delle nuove tecnologie e di internet abbia portato alla nascita di piattaforme online, la televisione continua ad essere presente in quasi tutte le famiglie in Italia e nel mondo confermandosi uno dei mezzi più diffusi ed utilizzati. Per festeggiare la giornata mondiale della televisione 2019, la Rai ha realizzato un bellissimo spot tv in onda dal 18 al 21 novembre. Ma non finisce qui, visto che il 21 novembre presso la Galleria Alberto Sordi di Roma sarà possibile assistere all’anteprima di “Oltre La Visione”. Si tratta di una maxi proiezione collettiva in realtà virtuale con ben 80 postazioni VR (Virtual Reality).

Un appuntamento da non perdere, visto che anche l’azienda di Stato si è allineata ai grandi colossi dell’informazione offrendo ai propri clienti documentari, contenuti esclusivi e in VR 360 grazie all’utilizzo delle App, ma anche Cinema Channel VR. I presenti, infatti, potranno guardare in anteprima alcuni Virtual Reality. Tra questi alcuni realizzati a Tale e Quale Show e il cortometraggio “Happy Birthday” con Jenny De Nucci, Achille Lauro e Fortunato Cerlino presentato alla Mostra del Cinema di Venezia.