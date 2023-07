Con l’ottava puntata de La Ragazza e l’Ufficiale – in onda stasera – venerdì 28 luglio alle 21.40 su Canale 5 – proseguono le vicende in prima visione assoluta della celebre serie tv turca in costume ambientata tra Istanbul, San Pietroburgo e Ucraina. Cosa ci attende nell’appuntamento di stasera con La Ragazza e l’Ufficiale? Scopriamolo insieme.

La Ragazza e l’Ufficiale: anticipazioni ottava puntata, venerdì 28 luglio in prima serata su Canale 5

Prosegue l’appuntamento settimanale su Canale 5 con la soap turca Kurt Seyit ve Şura e – come di consueto – nella programmazione serale del venerdì troveremo ad attenderci tre puntate. Curiosi di sapere cosa accadrà ai protagonisti? Di seguito la trama degli episodi 22, 23 e 24 della serie tv in onda stasera – venerdì 28 luglio – sulla rete ammiraglia Mediaset.

Trama La ragazza e l’ufficiale episodio 22 – Sura abbandonata il giorno delle nozze

Tutto è pronto per le nozze di Sura e Kurt Seyit, ma il giovane è in ritardo. La futura sposa comincia ad agitarsi, incapace di spiegarsi cosa possa essere accaduto. Quello che sarebbe dovuto essere il giorno più bello della sua vita si trasforma così in un incubo. Nessuno sa dove sia Seyit, e mentre il tempo scorre la giovane si convince che gli sia successo qualcosa. Legge una lettera che dovrebbe servire a convincerla che il futuro sposo abbia deciso di scappare con la baronessa, ma non riesce a crederci.

In realtà Kurt è stato fatto prigioniero da Petro, che ha tramato contro lui e Sura per tutto il tempo. L’uomo ha fatto in modo che nella lettera risultasse che Seyit l’aveva tradita con la baronessa, mentre invece lo tiene in ostaggio su una nave diretta in Russia. Anche per Kurt tutto questo è un incubo, e il giovane è consapevole che sta andando incontro alla morte, perché considerato un traditore, e che per lui verrà emesso un verdetto.

Trama La ragazza e l’ufficiale episodio 23 – Valentina costretta ad abbandonare la nave per l’Inghilterra

Sura ha un incontro con sua zia Nadya, che l’ha raggiunta a Istanbul. La donna le racconta delle vicissitudini che hanno dovuto affrontare dopo essere dalla Russia con lo zio e Valentina. I tre – dopo essersi imbarcati sulla prima nave in partenza per l’Inghilterra – sono stati “divisi” perché Valentina – già profondamente addolorata per la morte di Konstantin – si è ammalata di tifo ed è stata costretta a sbarcare. La zia prosegue dicendo che la giovane dovrebbe trovarsi a Istanbul, ma che neppure lei ha avuto più sue notizie.

Seyit si trova su una nave diretta in Russia e sembra non avere possibilità di salvezza. Ma grazie al ricordo di quello che Sura gli aveva raccontato – dopo aver appreso dalla lettera inviata da Nadya alla polizia militare inglese della disavventura di Valentina ammalatasi di tifo sulla nave – gli da uno spunto per provare a salvare sé stesso e i suoi compagni di sventura.

Trama La ragazza e l’ufficiale episodio 24 – Seyit torna a Istanbul

Il piano di Seyit ottiene il successo sperato, e il giovane – dopo settimane di viaggio – riesce finalmente a rientrare a Istanbul. È ansioso di riabbracciare – dopo tanto tempo – la sua amata Sura, ma non sa che il suo più acerrimo nemico è pronto a mettergli ancora una volta i bastoni tra le ruote. Sura ha cominciato a lavorare in una farmacia, anche se non ha mai abbandonato la speranza che Seyit possa un giorno tornare.

Intanto la ragazza si reca ogni venerdì – insieme a Sabri e Galip – alla mensa dei bisognosi, alla ricerca della sua adorata sorella Valentina. Sura non abbandona la speranza di poterla riabbracciare e il momento in cui ciò avverrà sembra essere sempre più vicino. Intanto in albergo gli animi del personale sono scombussolati dalla notizia del ritorno di Seyit a Istanbul, e quella più sconvolta sembra essere Ayse, da tempo segretamente innamorata di lui.

Dove vedere l’8° puntata de La Ragazza e l’Ufficiale

L’ottava puntata in diretta della serie tv turca potrà essere seguita su Canale 5 – a partire dalle 21.40 – o in streaming su Mediaset Infinity. Nel catalogo del servizio di video on demand targato Mediaset sono disponibili anche le repliche de La Ragazza e l’Ufficiale.

