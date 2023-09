Spoiler de La Ragazza e l’Ufficiale – in onda stasera – domenica 10 settembre alle 21.50 su Canale 5. Proseguono le vicende in prima visione assoluta della celebre serie tv turca in costume il cui titolo originale è Kurt Seyit ve Şura. Cosa vedremo negli episodi inediti di stasera?

La Ragazza e l’Ufficiale: anticipazioni 15ma puntata, domenica 10 settembre in prima serata su Canale 5

La serie tv turca più seguita nella prima serata di Canale 5 rinnova il suo appuntamento domenicale eccezionalmente con tre nuovi episodi inediti. Curiosi di sapere qualcosa di più sulle vicende che stasera dovranno affrontare i protagonisti? Di seguito la trama degli episodi 41,42 e 43 della serie tv in onda stasera – domenica 3 settembre – sulla rete ammiraglia Mediaset.

Trama La ragazza e l’ufficiale episodio 41 – il progetto di Seyit

La mattina dopo le nozze Seyit vuole andare a fare colazione in centro e questo fa infuriare Emine, che ha già preparato la tavola per tutti. Seyit e Murvet vanno a vedere la casa che l’uomo ha affittato a Pera. I due tornano tardi per la cena, ed Emine si indispettisce ancora di più. La donna diventa una furia quando viene a sapere che Murvet è stata a Pera, e urla a Seyit, che Murvet non andrà mai a vivere in un’altra casa.

Seyit le gira le spalle e va in camera sua, lasciando lì Murvet che cerca di fare da paciere. La ragazza poi cerca di spiegargli che sua madre non è cattiva, ma che dopo tanti anni di separazione ha paura di perderla di nuovo. Seyit parla a Murvet del suo progetto. Vuole aprire un ristorante a Pera dove preparare i piatti tipici della sua terra e accogliere tutti i rifugiati. La gente di Pera non è malvagia ma ha perso tutto, compresa la speranza e ha bisogno di ritrovarla.

Trama La ragazza e l’ufficiale episodio 42 – Ayse gelosa di Murvet

Seyit viene a sapere da Sabri che Petro e Sura si sono fidanzati e reagisce alle provocazioni del rivale con la violenza. Nel frattempo Luftu si presente alla loro porta, Celil è stato ferito gravemente e ha bisogno di cure.

Ayse è gelosa delle attenzioni che Seyit dimostra verso Murvet, e riesce a convincere Hakki a portarla in visita da suo padre. Il giorno dopo incontra Guzide in albergo e le comunica che Celil è tornato ed è ferito.

Trama La ragazza e l’ufficiale episodio 43 – Alya pronta a vendicare il fratello

Guzide è molto preoccupata e cerca di convincere Yahya a non partire per Ankara, dove l’uomo ha deciso di trasferirsi per iniziare una nuova vita con sua moglie. Tornata a casa, Ayse racconta che Seyit ha litigato con Petro quando ha saputo che sposerà Sura. Questa rivelazione delude molto Murvet.

Alya è pronta a vendicare suo fratello. Petro è disposto ad aiutarla in cambio della lettera che nasconde Billy. Quest’ultimo prima di morire gliela consegna e Alya si precipita a parlare con Seyit.

Dove vedere la 15ma puntata de La Ragazza e l’Ufficiale

La quindicesima puntata in diretta della serie tv turca potrà essere seguita su Canale 5 – a partire dalle 21.50 – o in streaming su Mediaset Infinity. Nel catalogo del servizio di video on demand targato Mediaset sono disponibili anche le repliche de La Ragazza e l’Ufficiale.

Per rimanere aggiornati sulle vostre serie TV preferite continuate a seguirci.