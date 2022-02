Nuova avventura televisiva per Barbara d’Urso, la conduttrice sbarca su Italia 1 con la nuova edizione del programma “La Pupa e il Secchione Show”. Il nuovo appuntamento televisivo esordirà con una formula completamente rinnovata: si avrà infatti per la prima volta l’esperimento di unire il clima brillante e ironico che contraddistingue il programma con i contenuti più tipici del reality show. Ma vediamo quando andrà in onda la prima puntata della nuova edizione de “La Pupa e il Secchione Show” con la conduzione di Barbara d’Urso.

La Pupa e il Secchione torna su Italia 1 con Barbara d’Urso: quando in tv

Partirà martedì 15 marzo 2022 il nuovissimo appuntamento televisivo in onda in prima serata su Italia 1 con “La Pupa e il Secchione Show”, otto puntate con la conduzione di Barbara d’Urso. La conduttrice, forte della sua esperienza e alla sua versatilità, raccoglierà questa nuova sfida con l’obiettivo di assicurare al programma un racconto nuovo rispetto alle altre edizioni, quella del 2022 infatti, sarà raccontata settimana dopo settimana a modo di reality show.

Le novità del format

Il martedì sera, durante la messa in onda della puntata, i ragazzi potranno avere contatti con l’esterno lasciando la villa in cui trascorrono la settimana ed entrando nello studio televisivo dove il programma diventerà un vero e proprio show televisivo, anche grazie alla presenza di Barbara D’Urso e di una giuria.

Oltre alle prove divertenti tra pupe e secchioni, saranno raccontate al pubblico le storie private e le dinamiche personali dei concorrenti, oltre alle vicende che accadranno all’interno della villa durante la settimana.

La Pupa e il Secchione di martedì su Italia 1

Come anticipato, “La Pupa e il Secchione Show” andrà in onda il martedì, nella serata in cui Canale 5 ospiterà le partite a eliminazione diretta di Champions League e una semifinale di Coppa Italia. Il programma andrà a creare un mix nel palinsesto Mediaset. La nuova versione è pensata anche per ampliare l’audience di Italia 1 sommando ai tipici telespettatori della rete il grande pubblico appassionato al racconto televisivo.