Le vite di alcuni dei protagonisti de La Promessa subiranno una svolta inaspettata nelle prossime puntate della soap spagnola. Ad essere interessati da questo improvviso cambiamento saranno Vera, Santos e Lope. Per il terzetto si prospetterà una storyline mozzafiato, che prenderà il via nel momento in cui la ragazza dirà di non essere più disposta a sottostare ai ricatti di Pellicer. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Vera tradisce Santos nelle prossime puntate La Promessa

Santos Pellicer non esiterà a ricattare Vera una volta scoperta la sua identità. L’uomo infatti identificherà in lei la figlia minore dei duchi de Carril y de la Vera. Tuttavia sarà disposto a mantenere il segreto purché lei accetti di essere la sua compagna.

Si tratterà di un vero e proprio ricatto, che Santos metterà in atto ai danni di Vera. La giovane – per proteggere il suo piano – sarà costretta a sottostare alle richieste di lui, e lascerà di punto in bianco Lope. Ruiz non riuscirà a spiegarsi i motivi di questo repentino cambiamento di rotta della giovane, ma non potrà fare a meno di piegarsi alla sua volontà.

Tuttavia l’amore non si può comprare con il ricatto, e Santos se ne accorgerà ben presto. Dopo aver inscenato una relazione con lui, Vera non si sottrarrà a un bacio furtivo con Lope, e la scena verrà osservata da Petra. Ovviamente la Arcos correrà a informare il figlio di Ricardo, che sorprendentemente accetterà la notizia senza battere ciglio.

La vendetta di Santos nelle prossime puntate La Promessa

La calma apparente di Pellicer servirà a mascherare un piano crudele che il figlio di Ricardo intenderà mettere in atto nei confronti di Vera. Approfittando di una merenda organizzata da Margarita con le amiche, Santos metterà in scena la sua vendetta.

La madre di Martina, nell’intento di non pensare troppo alle pene della figlia rinchiusa in manicomio dopo aver teso un inganno a Ignacio de Ayala, organizzerà l’evento e darà ordine a Ricardo di spedire gli inviti. L’uomo – stremato dal lavoro – passerà l’incarico al figlio. Santos avrà così occasione per portare avanti il suo piano e – imitando al meglio la grafia di Margarita – aggiungerà un invito indirizzato a Maria de Carril y de la Vera a quelli già preparati.

La duchessa da tempo non avrà più rapporti con la vedova Lujan, e quest’ultima resterà sorpresa quando se la troverà davanti. Ma la sorpresa di Margarita non sarà niente, se confrontata con quella di Vera!

Una merenda indigesta per Vera

Margarita si guarderà bene dal dire alla duchessa che non doveva essere nella lista degli invitati, ma l’invito aggiunto da Santos finirà per mettere faccia a faccia madre e figlia. La donna riconoscerà subito Vera e – con una scusa – la seguirà e le chiederà spiegazioni sul motivo che l’avrà portata lì.

Per mesi la giovane avrà fatto perdere le sue tracce e ora la duchessa se la ritroverà davanti nei panni di una domestica. Vera reagirà alle domande della madre invitandola a non preoccuparsi per lei, visto che non avrà mai voluto ascoltarla. La duchessa Maria de Carril y de la Vera a quel punto riprenderà la figlia, dandole un ceffone.

Santos avrà così raggiunto il suo scopo, vendicandosi della donna che avrà preferito Lope a lui. Ma cosa accadrà a Vera, ora che la sua identità sarà stata rivelata? Continuate a seguirci per rimanere aggiornati sulle ultime news La Promessa.