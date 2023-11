Nuove anticipazioni che giungono dalla Spagna ci rivelano che nelle prossime puntate La Promessa assisteremo alla fuga d’amore di Jana e Manuel, un evento che Jimena faticherà a “digerire”. Mentre la coppia vivrà il suo sogno d’amore su una spiaggia deserta, Jimena mediterà vendetta. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

La Promessa anticipazioni spagnole, Jana e Manuel in fuga

La festa in maschera organizzata alla villa di Cruz avrà grande successo nelle prossime puntate La Promessa. Mentre tutti saranno intenti a ridere, scherzare e divertirsi due persone in maschera si allontaneranno dalla folla. Si tratterà di Jana e Manuel che – nascosti dietro le rispettive maschere – lasceranno la villa indisturbati. Solo qualche ora dopo Cruz scoprirà che il marchesino e la cameriera saranno scomparsi, e troverà un biglietto di Manuel nel quale saranno spiegati i motivi per cui avrà scelto di allontanarsi dalla villa.

Anticipazioni La Promessa, trame dagli spoiler spagnoli

Manuel sarà stanco delle continue bugie di Jimena, e – dopo l’ennesimo litigio con la moglie – organizzerà la fuga d’amore con Jana. Quando Cruz troverà il biglietto i due saranno già in volo, diretti su una spiaggia deserta.

Nel biglietto lasciato alla madre Manuel spiegherà i motivi della sua decisione, senza però rivelare la destinazione, così Cruz non avrà idea del luogo in cui lui e Jana saranno diretti.

La Promessa, anticipazioni straniere: Jimena medita la sua vendetta

Messa al corrente di quanto accaduto, Jimena pianificherà la sua vendetta finale. Al momento gli spoiler spagnoli non rivelano cosa escogiterà la perfida donna per vendicarsi dell’affronto subito, ma – alla luce della malvagità già dimostrata in passato – non vi sono dubbi che si tratterà di qualcosa di terribile.

Le anticipazioni La Promessa che giungono dalla Spagna rivelano che la dark lady organizzerà la sua vendetta finale potendo contare per l’ennesima volta sulla complicità di sua madre. Cosa starà architettando?

Per scoprire qualcosa di più, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa terminano qui. Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news dell’avvincente soap protagonista del daytime pomeridiano di Canale 5.