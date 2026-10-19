Nuovi colpi di scena attendono i fans de La Promessa. Nelle prossime puntate della telenovela spagnola di Rete 4 assisteremo a una clamorosa decisione di Lorenzo, che sembrerà dare respiro ad Angela e Curro: il capitano comunicherà di voler annullare le nozze con la ragazza. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame spagnole La Promessa: Lorenzo e Angela, matrimonio annullato

Lorenzo De La Mata annuncia ufficialmente di voler annullare le nozze con Angela De Figueroa nelle prossime puntate La Promessa, ma come si arriva a questa decisione? La storyline in realtà inizia nel momento in cui Alonso sembra non essere più disposto ad accettare le interferenze di Leocadia nella sua vita familiare, ed è pronto a fare di tutto per riportare Curro alla tenuta. Non solo gli permette di tornare, ma lo promuove da semplice valletto a segretario personale, assegnandogli una stanza nella zona nobiliare.

La novità non piace a Leocadia, ma neppure Lorenzo fa i salti di gioia. Il Capitano è ancora determinato a sposare Angela, ma non sa che Curro ha in serbo un’arma segreta. L’ex valletto può infatti contare sull’aiuto di “zia” Margarita, rientrata alla tenuta per stare vicina alla figlia Martina. Sebbene la donna non nutra grande simpatia per Leocadia – dopo che anni prima quest’ultima era stata amante di suo marito Fernando – prova un grande affetto per Angela e Curro, e promette di aiutarli servendosi di un’arma segreta.

Margarita da scacco matto a Lorenzo: news La Promessa

Cos’ha in mente Margarita? La promessa fatta a Curro e Angela suscita grande curiosità, e ben resto scopriamo che non si tratta di una frase di circostanza, dettata dal desiderio di tirare su il morale ai ragazzi: la madre di Martina ha davvero qualcosa in grado di costringere Lorenzo a fare un passo indietro!

Grazie a una pista fornita dal suo ex fidanzato Ignacio de Ayala, Margarita ha scoperto che il Capitano ha un figlio illegittimo. Benito Melendez – questo è il suo nome – riceve ogni mese un assegno da De La Mata. La donna decide quindi di giocare a carte scoperte con lui, minacciandolo di rivelare il suo segreto qualora decida di continuare nel suo folle tentativo di sposare Angela solo per nuocere a Curro.

Inizialmente l’uomo cerca di scoraggiarla, affermando che i suoi informatori le hanno fornito una notizia falsa, ma quando Margarita controbatte fornendo al capitano l’indirizzo esatto dove vive il ragazzo lui non può fare altro che rassegnarsi e annullare le nozze con Angela.

Lorenzo annulla le nozze nelle prossime puntate La Promessa

Per impedire a Margarita di rivelare un segreto che finirebbe per screditarlo non solo nell’alta società, ma anche tra le alte cariche dell’esercito, Lorenzo De La Mata è costretto a gettare la spugna. E così – nel corso di una cena ufficiale con i Lujan – annuncia la sua decisione di rinunciare al matrimonio con la figlia di Leocadia.

MArgarita gioisce per la sua piccola vittoria, ma i veri vincitori in questa storia sono Curro e Angela, che possono iniziare a guardare al futuro insieme!