Una sconvolgente verità si farà strada nelle prossime puntate La Promessa. Tutto inizierà quando Lorenzo svelerà a Cruz che il marito l’avrà tradita con Maria Antonia. Come reagirà la Ezquerdo? Scopriamolo insieme.

La Promessa, anticipazioni spagnole: Alonso vuole allontanare Maria Antonia

Il bacio tra Alonso e Maria Antonia farà scattare nella donna il desiderio di poter vivere il suo amore con il marchese alla luce del sole. Mentre le sue richieste verso il marito di Cruz si faranno via via più pressanti, lui vedrà un’unica strada di uscita: convincere la moglie ad allontanare l’amica da La Promessa!

Approfittando del ritorno di Manuel dal fronte, cercherà così di convincere Cruz ad allontanare Maria Antonia, visto che la sua presenza non sarà più necessaria. Il marchese dirà alla moglie che – con molta probabilità – anche Maria Antonia vorrebbe poter tornare a casa sua, quella stessa casa che aveva lasciato per trasferirsi alla tenuta e confortarla durante l’assenza del figlio. In questo modo Alonso cercherà di liberarsi dell’ospite sgradita. Ci riuscirà?

Cruz organizza una festa d’addio per Maria Antonia nelle prossime puntate La Promessa

La marchesa penserà quindi di organizzare una festa d’addio per l’amica. Tuttavia ben presto Cruz si renderà conto che sarebbero davvero in pochi a prendere parte ai festeggiamenti, visto che molte conoscenze non avevano in precedenza condiviso la decisione di Manuel di partire per il fronte. I ceti nobili non avranno fatto mancare le loro critiche verso la famiglia Lujan, dopo che il ragazzo aveva deciso di arruolarsi in un conflitto nel quale la Spagna si era mantenuta neutrale.

Dopo averci riflettuto a lungo, Cruz opterà quindi per una cena in famiglia.

La Promessa, spoiler spagnoli: cena con sorpresa alla tenuta

Se le intenzioni di Cruz erano quelle di organizzare una tranquilla cena con tutti i familiari, i suoi piani verranno sconvolti da una rivelazione di Lorenzo. Il capitano De La Mata – approfittando del fatto che molti commensali saranno impegnati a sedare una lite tra Martina e Ignacio – parlerà con la cognata e le rivelerà il vero motivo per cui Alonso vorrebbe allontanare Maria Antonia.

Lorenzo dirà a Cruz che il marito l’avrà tradita con l’amica, e che il suo scopo sarà solo quello di assicurarsi che la tresca clandestina non porti un nuovo scandalo al palazzo. Come reagirà Cruz?

Cruz crederà a Lorenzo? Cosa rivelano gli spoiler

Stando a quanto riportato dagli spoiler spagnoli la marchesa difenderà il marito, rifiutandosi di credere al racconto di Lorenzo. Tuttavia non potrà ignorare il fatto che Alonso l’avrà già tradita in passato, quando ebbe una relazione con Dolores.

Per questo motivo siamo sicuri che – sebbene apparentemente non vorrà mettere in dubbio la fedeltà di Alonso – Cruz cercherà di indagare. Siamo anche convinti che questa storyline possa riservarci molte sorprese, e vi invitiamo a seguirci per scoprirle insieme a noi.