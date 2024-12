Cosa ci riserveranno le puntate future La Promessa? La soap spagnola ha già ampiamente dimostrato di avere tutti gli “ingredienti” per tenere i suoi fans incollati davanti al teleschermo, e gli episodi che andranno in onda prossimamente su Rete 4 non potranno che consolidare questa sua forza. Al centro delle trame troveremo i piani di Cruz per allontanare Ayala dalla tenuta, che coinvolgeranno anche il marito Alonso. Ma neppure l’unione tra i due marchesi riuscirà a sortire l’effetto sperato.

Anticipazioni spagnole La Promessa: Ayala corteggia Catalina

La storyline prenderà il via quando il conte Ignacio de Ayala inizierà a corteggiare Margarita. Questo scatenerà la gelosia di Petra, ma l’uomo giustificherà il suo comportamento dicendole che si tratterà di un piano per entrare in possesso del 25% della Promessa, che sarà in mano della vedova.

Petra cercherà così di soffocare i suoi sentimenti, e appoggerà Ayala, ma qualcun altro vedrà sempre più in lui una minaccia.

Cruz invita Ayala ad andarsene nelle prossime puntate La Promessa

I fans La Promessa sanno ormai bene che che non c’è storyline che non preveda l’intervento della dark lady Cruz Ezquerdo, e nel corso delle prossime puntate italiane della telenovela non resteranno delusi.

La perfida moglie del marchese Alonso infatti tramerà contro Ayala, dopo essersi resa conto che il corteggiamento a Margarita da parte del conte avrà il solo scopo di impossessarsi di una quota della tenuta e vendicare la morte di Feliciano. Cruz affronterà Ayala e mostrerà la sua contrarietà per la relazione che sta instaurando con Margarita, invitandolo a lasciare La Promessa.

La sua richiesta però non produrrà l’effetto desiderato, visto che Ayala le farà presente che anche Margarita sarà proprietaria della tenuta. Ignacio rifiuterà di esaudire i desideri della dark lady, e ribadirà che – da quel momento – potrà considerarlo ospite di Margarita. Le parole di Ayala faranno infuriare Cruz, e la sua ira aumenterà nel momento in cui anche la madre di Martina confermerà quanto detto dal conte.

La Promessa, spoiler spagnoli: Cruz chiede aiuto ad Alonso

Non capita spesso di vedere Cruz con le spalle al muro, ma la marchesa comprenderà di non avere “armi” per costringere Ayala a piegarsi alla sua volontà. A quel punto deciderà di parlare con il marito, e chiedergli di intervenire.

Alonso parlerà con Ignacio, e gli spiegherà che – dopo la morte di Jimena de Los Infantes – lui e la sua famiglia avranno bisogno di riprendersi in maniera solitaria. Il marchese inviterà così gentilmente Ayala ad andare via, specificando che potrà tornare a far loro visita ogni volta che lo desidererà. Ignacio però non sarà disposto a esaudire neppure le richieste del marchese, e gli risponderà definendolo un fantoccio pronto a esaudire ogni capriccio di Cruz. Tra i due uomini vi sarà uno scontro acceso, durante il quale Ayala non mancherà di rimarcare la totale dipendenza di Alonso a Cruz.

Ayala non se ne andrà, ma anzi sarà sempre più determinato a rimanere e portare a termine i suoi loschi piani. Quali altri escamotage metterà in atto Cruz per raggiungere i suoi scopi? Continuate a seguirci per scoprirlo insieme a noi.