Le anticipazioni de La Promessa che arrivano dalla Spagna rivelano che – nelle prossime puntate – assisteremo a una mossa di Cruz che potrebbe mettere nei guai Curro. La marchesa ordinerà a Lorenzo di uccidere il ragazzo. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

La Promessa, spoiler dalla Spagna: i timori di Cruz

Le anticipazioni giunte qualche giorno fa dagli spoiler spagnoli, rivelavano che presto Curro scoprirà la verità sulle sue origini. Il ragazzo – leggendo una lettera che Dolores aveva scritto all’amica Ramona 15 anni prima – scoprirà che Alonso è il suo padre biologico.

Questo potrebbe dare a Curro dei diritti sul marchesato, e Cruz non sarà disposta a correre il rischio di dover dividere parte della tenuta con l’odiato nipote.

Anticipazioni La Promessa, Cruz pronta a fare un gesto estremo

La marchesa, che sarà a conoscenza del fatto che Curro è figlio di Alonso, inizierà a insospettirsi quando noterà qualcosa nell’atteggiamento del ragazzo che le farà pensare che abbia scoperto la verità. In un primomomento cercherà di alontanarlo dalla tenuta mandandolo a studiare all’estero, ma poi si convincerà che il solo modo per impedirgli di diventare il nuovo barone Di Linaja sarà quello di ucciderlo.

Per questo ordinerà a Lorenzo di occuparsi definitivamente del nipote.

Curro in pericolo nelle prossime puntate La Promessa

Curro – ignaro di quanto starà escogitando zia Cruz – sarà protagonista di una discussione piuttosto accesa con Lorenzo. Il ragazzo lo affronterà dicendogli di voler rinunciare al titolo di Conte De La Mata.

Tuttavia il giovane accetterà il titolo di barone Di Linaja, e questo rappresenterà un affronto sia per Lorenzo che per Cruz. Ogni tentativo per impedire che ciò accadesse si sarà rivelato vano, e la marchesa non potrà fare altro che prendere rimedi estremi. La donna ordinerà al cognato “Lorenzo uccidilo!“.

Il capitano De La Mata si preparerà ad eseguire l’ordine ricevuto, e inizierà a pensare a come fare per evitare che sia lui che la cognata possano essere accusati dell’omicidio del giovane. Ancora una volta sarà Cruz a mettere a punto un piano infallibile. La marchesa penserà di organizzare una battuta di caccia, durante la quale dovrebbe avvenire un incidente mortale.