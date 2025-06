Cosa ci attende nelle prossime puntate La Promessa in onda nella settimana dal 37 al 13 giugno? Al centro dei riflettori troveremo Pia, che farà ritorno alla tenuta. La donna chiederà a Petra di poter tornare a lavorare, ma Cruz sarà chiara e ordinerà di cacciarla.

Anticipazioni La Promessa: Ignacio furioso

Romulo e Pia vanno a trovare Manuel in carcere. Nel frattempo Cruz e Alonso si danno da fare per riuscire a farlo liberare.

Il conte de Ayala deve affrontare un inconveniente: il cuoco che aveva assunto per il banchetto nuziale ha dato forfait. Furioso e facilmente irritabile, Ignacio finisce per sfogarsi su tutti, e cerca di giustificare il caos che regna alla tenuta alla detenzione di Manuel, evento che rischia di compromettere il suo matrimonio.

Spoiler La Promessa: il ritorno di Pia

Pia torna alla Promessa, e il suo arrivo viene festeggiato con gioia da tutta la servitù. Solo Petra si mostra contrariata con Romulo per essere stata tenuta all’oscuro dei suoi piani, ma lui si giustifica dicendole che – dopo averla vista parlare con Gregorio – non era sicuro di potersi fidare di lei.

Mentre Pia chiede notizie di Ricardo, Manuel è intento a discutere con Burdina le accuse che il sergente gli rivolge. Il marchesino gli spiega che i soldi ritirati dovevano servire a tenere Gregorio lontano da Pia, e che i biglietti del treno erano destinati al viaggio da fare con Jana dopo il loro matrimonio segreto.

La Promessa, trame al 13 giugno

La mossa di Alonso non piace a Cruz e non serve a risolvere la questione dei marchesi con Jana. La giovane governante rifiuta il denaro che le offre il marchese, e quando trova – poco dopo – una borsa piena di soldi nella sua camera, la restituisce alla marchesa con rabbia.

Cruz rimprovera il marito, ribadendo che non sarà con i soldi che riusciranno a sbarazzarsi della ragazza. Jana rischia di essere licenziata, ma la marchesa decide di non procedere fino a quando Manuel non sarà tornato alla tenuta, cosa che potrebbe accadere molto presto.

Romulo parte all’improvviso, dicendo solo di doversi occupare della liberazione del giovane. La sua partenza lascia tutti confusi, e anche i De Lujan si insospettiscono. Lorenzo cerca di scoprire cosa abbia in mente l’uomo.

Cos’altro accadrà nella soap di Rete 4?

Martina nota segnali sempre più preoccupanti nel rapporto tra Curro e Julia. Poco dopo il ragazzo si confida con Jana, dicendole che l’ospita sta facendo un sacco di domande su di loro.

Catalina prima dice a Pelayo che non ha alcuna intenzione di rivelare la gravidanza al padre del bambino la gravidanza, lasciando a lui la scelta su come affrontare la situazione, poi confessa a Simona di aspettare un figlio. Tra le due donne si accende un diverbio, al quale prende parte anche Romulo.

Pia chiede a Petra di poter tornare a lavorare alla tenuta, e la governante prende tempo, dicendole che dovrà chiedere a Cruz. La marchesa poco dopo le ordina di allontanate Pia se dovesse ripresentarsi.

Manuel viene liberato e fa ritorno a La Promessa. Jana è al settimo cielo e anche la servitù si rallegra per la sua scarcerazione. Subito dopo però arriva una notizia sconvolgente: Romulo si è dichiarato colpevole della morte di Gregorio!

I marchesi rimproverano il figlio e gli chiedono di essere più discreto nel manifestare in pubblico i suoi sentimenti per Jana. La ragazza, per non amareggiarlo, gli nasconde le umiliazioni che ha dovuto subire durante la sua assenza, ma Manuel viene a sapere ugualmente cosa è accaduto da Curro.