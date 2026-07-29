Sarà un inizio agosto incandescente quello che attende i tantissimi fans della telenovela spagnola La Promessa. Cosa accadrà nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 dal 1° al 7 agosto? Al centro delle trame troveremo la scomparsa di Catalina, che susciterà molti interrogativi sia tra i membri della famiglia che nella servitù. Scopriamo insieme le trame settimanali.

La Promessa, trame puntate italiane dal 1° al 7 agosto

Perché Catalina se n’è andata? L’intera famiglia e la servitù non possono fare a meno di porsi questa domanda, e nessuno di loro sebra riuscire a trovare una risposta.

Mentre Manuel e Alonso discutono sulle possibili ragioni della sua fuga, e Martina si dice convinta che tutto sia iniziato dopo l’ultimo incontro tra la moglie di Adriano e il barone de Valladares, anche i lavoratori della tenuta si sentono traditi. Adriano così, non solo si interroga sulla fuga dell’amata, ma è anche costretto a intervenire per placare gli animi.

Martina intanto, si prende cura di Andrès e Rafaela.

Anticipazioni settimanali della telenovela spagnola La Promessa

Vera e Lope si tormentano ripensando al pasticcio combinato durante la colazione, e temono che questo possa avere conseguenze drammatiche. I loro timori sembrano confermati quando Cristobal – dopo aver scoperto l’accaduto – li convoca entrambi. Subito dopo il nuovo capo maggiordomo informa tutta la servitù che chiunque commetta tre errori gravi verrà licenziato immediatamente. La nuova regola introdotta da Cristobal genera paura e malcontento tra i dipendenti.

Alonso ha promesso al figlio Manuel di provare a convincere Leocadia a rinunciare al matrimonio tra sua figlia Angela e Lorenzo, e in effetti parla con lei. La dark lady però, appare irremovibile nella sua decisione, e Angela è disperata e si sente prigioniera di un destino che non è certo quello che avrebbe voluto. La situazione si complica quando – subito dopo – Leocadia rivela alla figlia di averla vista baciare Curro, e che anche Lorenzo è al corrente della loro relazione. La donna invita la figlia a interrompere subito quel legame, ritenendolo estremamente pericoloso per tutti.

Curro tuttavia non è disposto a perdere la donna che ama, e le propone di fuggire insieme da La Promessa. Angela accetta, ma viene poi assalita dai timori su ciò che potrebbe scatenare il loro gesto. Il confronto con la madre non fa che accentuare le sue paure e la giovane, spaventata dalle possibili conseguenze che potrebbe avere una loro fuga d’amore per Curro, rinuncia all’ultimo minuto.

Lope cerca di confortare il valletto, mentre Angela si sfoga con Martina.

Cos’altro accade nella telenovela spagnola di Rete 4?

Neppure Ricardo vive un periodo sereno: l’uomo è convinto che Pia se ne sia andata per colpa sua e si sfoga con Curro. Intanto le condizioni di salute di Petra peggiorano, e Samuel si rende conto che occorre un consulto medico. Teresa, Maria e Vera sono invece convinte che basti un po’ di riposo. La governante tuttavia, respinge ogni aiuto. Alla fine accetta di sottoporsi a una visita medica, e il dottore conferma una situazione complessa, aggravata dallo stress e dal carico di lavoro. E mentre cresce la preoccupazioni in Samuel, Vera, Maria e Teresa, anche Leocadia inizia a sospettare che le condizioni di salute di Petra siano più serie di quanto immaginasse.

Pia avrebbe dovuto rientrare a La Promessa: il periodo di assenza concordato è ormai trascorso, e Alonso chiede a Cristobal di farla tornare immediatamente. Il capo maggiordomo però prova a prendere tempo, convinto che la presenza della governante comprometterebbe la sua autorevolezza. Invano Ricardo lo supplica di farla rientrare.

Manuel sospetta che Enora e le cuoche gli stiano nascondendo qualcosa, e cerca di capire di cosa si tratti. Scopre così che le cuoche temono che il matrimonio tra la giovane e Tono possa creargli problemi, ma il marchesino le rassicura. Manuel afferma che i due sono i suoi migliori amici, ma poco dopo qualcosa nel loro rapporto si incrina: Tono scopre che il marchesino ha fatto indagini su Enora ed è deluso.