Sarà una settimana ricca di colpi di scena per i tantissimi fans della telenovela spagnola La Promessa. Cosa accadrà nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 dal 3 al 9 ottobre? Scopriamo insieme le trame settimanali.

La Promessa, trame puntate italiane al 9 ottobre

Passato il malore, Angela riceve dal medico una cura da seguire con grande attenzione. Martina prova a convincerla a prendere le gocce prescritte, ma il medicinale le causa un forte stordimento. Curro, preoccupato per come sta, riesce a raggiungerla di nascosto per prendersi cura di lei. Quando finalmente la vede, resta scioccato dal suo aspetto e nota una somiglianza inquietante con la madre, che in passato aveva perso la ragione.

Convinto che Angela abbia ormai accettato le nozze imminenti, Curro decide di fare tutto il possibile per impedirle.

Angela si sente sempre più sola e rassegnata di fronte alle nozze ormai vicine. Curro invece, non perde la speranza e – con l’aiuto di Martina – riesce a starle accanto di nascosto. Vedendola così, il ragazzo capisce quanto sia seria la situazione e si convince ancora di più che il matrimonio vada fermato.

Martina bacia Adriano e accoglie Jacobo freddamente: news La Promessa (puntate dal 3 al 9 ottobre)

Adriano e Martina si ritrovano a vivere un momento speciale: sorpresi dalla pioggia, i due passano la serata davanti al fuoco e finiscono per baciarsi. L’episodio li lascia entrambi turbati. Quando si rivedono, Adriano è mortificato per ciò che è successo e chiede a Martina di dimenticare tutto. Anche lei, però, sembra ormai consapevole che i suoi sentimenti verso Jacobo siano cambiati.

Poco dopo Jacobo torna dal viaggio e porta a Martina un fermaglio in regalo. Lei lo accetta, ma reagisce in modo freddo e distaccato. Jacobo capisce allora che qualcosa nel loro rapporto è cambiato per sempre.

Cos’altro accade nella telenovela spagnola di Rete 4?

Maria sembra sempre più affaticata e continua a tenere nascosta la gravidanza. Carlo le resta accanto e si mostra molto premuroso con i figli di Catalina, un gesto che non passa inosservato a Maria. Poco dopo, però, lei ha un nuovo malore e sviene davanti a lui. In seguito, avverte un altro capogiro, ma minimizza l’episodio e riprende a lavorare, cercando ancora di non attirare l’attenzione.

Toño scopre che Enora ha mentito, ma decide di aspettare prima di affrontarla. È Manuel, invece, a metterla alle strette, chiedendole chiarimenti sulle lettere e sul suo legame con il duca de Carvajal y Cifuentes. Alla fine, Enora rivela la verità: non ha agito di sua iniziativa, ma è stata usata come pedina dal duca. L’uomo le aveva promesso di cancellare il debito dello zio, a patto che riuscisse a entrare nella squadra di Manuel e a fornirgli tutte le informazioni sul nuovo motore su cui stavano lavorando.

Teresa sta vivendo un momento difficile. I rapporti con la servitù si fanno sempre più tesi e lei cerca conforto in Pia, che però le fa notare come i suoi modi a volte troppo bruschi alimentino le tensioni. Anche Cristobal prova a consolarla, avvertendola che da ora in poi non potrà più contare sulle amicizie di un tempo, perché non saranno mai davvero sincere.