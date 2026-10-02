Campus Drivers, la prima serie Prime Original francese Young Adult, arriva sulla piattaforma dal 6 novembre. Composta da sei episodi, è tratta dai romanzi bestseller di C.S Quill, pubblicati in Italia dalla casa editrice Il Castoro, che hanno venduto quasi un milione di copie in Francia. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questo nuovo titolo.

Campus Drivers: trama e cast della nuova serie Young Adult di Prime Video

Non manca molto all’arrivo di Campus Drivers su Prime Video. Dopo l’uscita del film Io+Te – Soli contro tutti del 18 settembre, ma anche sulla scia del successo internazionale della trilogia Culpables, di Maxton Hall – Il mondo tra di noi e, più recentemente, di Off Campus e Sterling Point – L’isola dei segreti, è evidente sempre di più la volontà di Prime Video di porsi come piattaforma di riferimento per il pubblico Young Adult e amante del romance.

La storia di Campus Drivers segue Lois, una ragazza che sembra avere tutto dalla vita. È inoltre appena stata ammessa alla prestigiosa Belrose University insieme a Max, il suo fidanzato, che ama da sempre. Lane, invece, vive secondo le sue regole. È il creatore di Campus Drivers, l’app più in voga del campus, ha un sorriso irresistibile ed è incapace di impegnarsi in una relazione. Anche se le loro strade non sembravano destinate ad incontrarsi, una notte tutto cambia. Lois, con il cuore spezzato, si presenta alla porta di Lane, e inizia una convivenza inaspettata. Così diversi eppure così affascinati l’uno dall’altra, iniziano a un’attrazione impossibile da ignorare. Ma alcuni incontri sono destinati a cambiare tutto, persino a riaprire ferite che sembravano ormai sepolte. E coì, anche le certezze più solide iniziano ad andare in frantumi.

Il cast vede come protagonisti Carmen Kassovitz nei panni di Lois e Baptiste Masseline in quelli di Lane. Ma sono presenti anche Madior Fall, Esteban Vial, Felix Nebel, Enzo Lorente, Paolo Luka-Noé, Eloïse Rey, Louna Balavoine e Cassandra Cano. Creata da Thomas Boullé, la serie è scritta e diretta da Tom Goris e Vianney Lebasque, ed è prodotta da Campus Entertainment, una società di Empreinte Digitale.