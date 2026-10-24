Sarà una settimana ricca di colpi di scena per i tantissimi fans della telenovela spagnola La Promessa. Cosa accadrà nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 dal 24 al 30 ottobre? Scopriamo insieme le trame settimanali.

La Promessa, trame puntate italiane al 30 ottobre

Samuel prova a persuadere María a concedere una chance a Carlo come padre del bambino in arrivo. María confida a Carlo che è stato proprio Samuel a intervenire per far sì che venisse assunto.

Nel frattempo, Pia ammette di essere ancora profondamente turb dal colpo sparato da Curro, mentre Candela pensa che la scelta migliore per il ragazzo sia scappare lontano insieme ad Ángela.

News La Promessa (puntate dal 24 al 30 ottobre)

Alonso chiede a Manuel di non farsi coinvolgere nella sua guerra contro Leocadia. Intanto, Enora e Toño ricevono una lettera da una grande azienda interessata al loro motore. Leocadia prova a trovare una tregua con Margarita, ma lei la accusa di essere patetica nel tentativo di imitare Cruz. Martina vorrebbe sostituire Adriano per occuparsi dei bambini, ma lui preferisce restare con loro.

Curro e Ángela tornano a La Promessa determinati a difendere il loro diritto alla felicità. Una volta rientrati al palazzo, annunciano ad Alonso e Leocadia la loro intenzione di proseguire la relazione. Nel frattempo, Petra chiede a Jacobo di vendere il gioiello ricevuto in dono dalla Marchesa, e lui accetta l’incarico senza esitazione.

La richiesta di Curro nelle prossime puntate La Promessa

Carlo ringrazia Samuel per averlo aiutato a ottenere il lavoro, mentre il sacerdote gli ribadisce la propria fiducia. María Fernández tenta di riavvicinarsi al valletto, ma lui è tornato a La Promessa esclusivamente per lavorare e non per lei.

Curro, dal canto suo, confida ad Alonso di voler riscattare il proprio onore. Il Marchese gli chiede però di continuare a svolgere il ruolo di valletto, almeno per il momento.

Cos’altro accade nella telenovela spagnola di Rete 4?

Teresa affida un compito a Vera, che le garantisce di voler rispettare le convenzioni, ma precisa che tra loro non ci sarà più amicizia. Ángela, invece, promette ad Adriano e Martina che lei e Curro si batteranno per il loro amore. I due la sostengono, forse rivedendo nella sua situazione le difficoltà che stanno affrontando nella loro relazione.

Manuel affronta senza mezzi termini Leocadia, accusandola di essere un’imbrogliona e una truffatrice. Le rivela di aver scoperto il suo ruolo nell’acquisto dell’impresa di don Luis da parte del Duca e le fa sapere che rispetterà il contratto solo per quanto strettamente necessario.

Lorenzo litiga con Alonso e insiste affinché Curro venga cacciato da La Promessa. Il ragazzo va a trovare Ángela e insieme parlano delle difficoltà che dovranno affrontare al loro rientro in palazzo. Jacobo racconta a Petra di aver già venduto il gioiello a una signora del Patronato e le consegna il denaro ottenuto dalla vendita.