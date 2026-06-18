Sarà una settimana ricca di colpi di scena quella che attende i fans della telenovela spagnola La Promessa. Nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 dal 20 al 26 giugno, assisteremo all’arresto del capitano Lorenzo De La Mata. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

La Promessa, trame puntate italiane dal 20 al 26 giugno

Angela è arrabbiata con Curro, e lo incolpa di aver coinvolto Fuentes nella vicenda. La ragazza non è disposta ad ascoltare le giustificazioni del giovne, ed è invece convinta che il suo modo di agire abbia messo tutti – e soprattutto lei – in grande pericolo. Continua perciò a mostrarsi diffidente nei suoi confronti.

Nel frattempo Manuel affronta Leocadia, e le rimprovera di avergli nascosto la telefonata di don Pedro. La dark lady tenta di giustificarsi affermando di non aver compreso l’importanza di quella telefonata, ma il marchesino non le crede e – per il momento – preferisce annullare anche la vendita delle sue quote societarie. In seguito il ragazzo arriva a proporle di sciogliere la collaborazione, notizia che Leocadia prende con rabbia. La dark lady gli rinfaccia di aver salvato lui e la sua famiglia dalla rovina economica.

Anticipazioni settimanali della telenovela spagnola La Promessa

Vera soffre la lontananza della sua famiglia, e soprattutto ha nostalgia della madre e del fratello. La ragazza appare distratta e incapace di concentrarsi davvero sul lavoro, facendo preoccupare Teresa e Lope.

Per cercare di attenuare la sua nostalgia, la giovane chiede al ragazzo di aiutarla a organizzare un incontro segreto con il fratello. Lope accetta di darle una mano, e lo invita alla tenuta. A quel punto Vera sembra ritrovare un po’ di serenità.

Nel frattempo Cristobal prova a capire i motivi del malcontento che cresce tra la servitù. Il clima appare sempre più teso e il nuovo maggiordomo è sempre più perplesso. Ad alimentare un clima già difficile contribuisce anche il ritorno di padre Samuel: il sacerdote arriva alla tenuta vestendo ancora l’abito talare. Se il suo arrivo scatena la gioia di molti, il fatto che indossi ancora gli abirti da parroco manda in crisi Maria. La donna appare confusa. Petra chiede a padre Samuel di rimanere fino alla sua prossima missione, e questo fa infuriare Cristobal.

Angela e Curro continuano a litigare a causa delle interferenze del colonnello Fuentes, e perfino Pia teme che il coinvolgimento del militare possa provocare conseguenze percilose. Curro però, rimane convinto che – se c’è qualcuno che davvero può smascherare Lorenzo – quello è Fuentes. I fatti sembran dare ragione al valletto, visto che il colonnello affronta il capitano De La Mata e scopre documenti compromettenti che testimoniano il suo coinvolgimento in affari poco chiari.

I soldati arrivano a La Promessa per arrestare il Capitano, lui prova a mostrarsi tranquillo e convincere tutti che si tratta di un errore, ma dentro di sé sa bene che a incastrarlo sono sttai Curro e Angela. Lorenzo viene condotto via dalla tenuta per essere giudicato dal tribunale militare.

Cos’altro accade nella soap di Rete 4?

Nel frattempo emergono nuove trame sentimentali: Simona, Vera e Teresa sospettano che Toño ed Enora abbiano una relazione. Davanti alle domande delle altre due donne, Simon afferma che suo figlio ha da tempo chiuso la relazione con Norberta, e che quindi è libero di costruirsi una nuova vita. Poco dopo affronta il figlio, per capire cosa ci sia davvero tra lui ed Enora, ma il ragazzo risponde evasivamente.

Il dubbio è destinato a durare molto poco, e subito dopo è proprio Toño a chiarire la situazione, annunciando ufficialmente il fidanzamento con Enora a Manuel. Se sperava di vedere il socio unentusiasto a quella notizia però, il figlio di Simano rimane deluso: Manuel è troppo preso di problemi societari che lo attendono per felicitarsi con lui. Anche il rapporto con suo padre non attraverso un periodo facile: tra Manuel e Alonso la tensione è alle stelle, e quando il marchese gli chiede se abbia risolto i suoi problemi con Leocadia, il ragazzo risponde accusandolo di non avere il coraggio di riprendere in mano le redini della tenuta.