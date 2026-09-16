Sarà una settimana ricca di colpi di scena per i tantissimi fans della telenovela spagnola La Promessa. Nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 dal 19 al 25 settembre assisteremo al turbamento di Angela, che aumenterà visibilmente con l’approssimarsi della data delle nozze con Lorenzo. Scopriamo insieme le trame settimanali.

La Promessa, trame puntate italiane al 25 settembre

Angela si apre con Martina, raccontandole tutta la sua ansia per il matrimonio ormai alle porte con Lorenzo. Sta attraversando un periodo davvero difficile, ma cerca di nascondere il proprio dolore per non turbare Curro. Quest’ultimo, determinato a difenderla, svela a Manuel le vere ragioni che spingono il capitano a volerla sposare e riesce a coinvolgerlo nella battaglia contro di lui. Anche Alonso si offre di dare il suo sostegno.

Curro rivela ad Angela di aver chiesto l’aiuto di Manuel e, poco dopo, trova in Pía un’altra preziosa alleata. Adarre capisce che Angela – nonostante cerchi di mostrarsi serena – è emotivamente a pezzi e, su richiesta di Curro, decide di affrontare l’argomento con lei.

Intanto proseguono i preparativi per il matrimonio. Leocadia segue la prova dell’abito da sposa di Angela, mentre Lorenzo insiste perché alla cerimonia partecipi anche la misteriosa cuoca. Angela, però, pensa già a dopo le nozze e progetta di continuare gli studi in Svizzera una volta sposata.

Rivelata l’identità di Madame Cocotte: news La Promessa (puntate al 25 settembre)

Sul fronte delle indagini, Petra sceglie di unirsi alla ricerca della verità sul mistero delle ricette rubate. Lope e Vera finiscono per accusare apertamente Santos, convinti che sia il misterioso Madame Cocotte e il responsabile del furto. Informano anche Don Cristóbal, che decide di affrontare la questione di persona.

Petra, dal canto suo, scopre che Santos è in realtà Madame Cocotte. Quando l’uomo capisce di essere stato smascherato, si avventa contro Petra accusandola di tradimento. Curro interviene per proteggerla, mentre Don Cristóbal mette Santos alle strette: dovrà restituire a Lope il denaro che gli deve o sarà licenziato.

Cos’altro accade nella telenovela spagnola di Rete 4?

Maria è molto turbata dall’arrivo di Carlo. Vuole dirgli che è incinta e prova più volte ad affrontare con lui l’argomento, ma ogni tentativo va a vuoto e finisce persino per essere rimproverata da Samuel. La situazione peggiora a causa del comportamento di Carlo, che non smette di flirtare con tutte le cameriere del palazzo, suscitando in Maria gelosia e irritazione.

La storia di Catalina resta avvolta nel mistero. Adriano chiede a Leocadia di parlare con l’investigatore incaricato di trovarla, ma lei e Cristóbal organizzano invece un incontro con un falso investigatore. Adriano, deluso, si ritrova ancora una volta senza risposte sul destino di Catalina. Nel frattempo, Leocadia inizia aare una nuova possibile versione degli eventi che potrebbero aver coinvolto la donna.