Sarà una settimana ricca di colpi di scena per i tantissimi fans della telenovela spagnola La Promessa. Cosa accadrà nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 dal 17 al 23 ottobre? Scopriamo insieme le trame settimanali.

La Promessa, trame puntate italiane al 23 ottobre

Teresa insiste con don Cristobal perché venga assunto un nuovo valletto, mentre lui la sprona a raccontare alla servitù la verità sulla partenza di Lope. Lei, però, gli ricorda la promessa di mantenere segreto il loro accordo e lo invita a non interferire nei suoi rapporti con il personale, soprattutto dopo aver scoperto i lavori a cui Vera è costretta.

Cristobal – dal canto suo – afferma che il licenziamento di Lope fosse inevitabile, ma Teresa gli chiede di smettere di minacciare la servitù con il rischio di il posto.

Carlo è il nuovo valletto: news La Promessa (puntate dal 17 al 23 ottobre)

Alla Promessa si attende l’arrivo di un nuovo valletto. Pia spera che venga scelto Carlo, certa che la sua assunzione possa aiutare a risolvere la difficile situazione di Maria. Per questo chiede a Samuel di intervenire, e lui invita Cristobal a valutare il giovane. Grazie alla sua raccomandazione, Carlo viene assunto.

Samuel, però, è sempre più preoccupato per il futuro del rifugio, che rischia di chiudere per mancanza di fondi. Petra cerca di convincerlo a non abbandonare il progetto, sottolineando quanto sia importante tenerlo aperto.

Manuel sfida Curro nelle prossime puntate La Promessa

Angela sta riprendendo le forze e spera di tornare presto alla sua vita di sempre. Curro, però, resta molto cauto e cerca di evitare che persone potenzialmente problematiche si avvicinino a lei. Il giovane capisce di non essere riuscito a colpire Alonso, e Angela prova a farlo ragionare, temendo che possa agire impulsivamente. Nel frattempo, Leocadia si lamenta con Alonso per la situazione che coinvolge i due ragazzi.

Il momento più intenso arriva quando Manuel decide di andare da Curro. Il fratello lo accoglie puntandogli un fucile e ordinandogli di fermarsi, ma Manuel non si lascia spaventare e prosegue, ignorando il pericolo. Determinato a raggiungerlo, non presta attenzione agli avvertimenti di Curro e si avvicina finché riesce ad abbracciarlo. I due fratelli si stringono in un abbraccio carico di dolore e sofferenza accumulati nel tempo.

Manuel vuole trovare un modo per liberarsi dagli accordi che avvantaggiano Leocadia e il duca de Carvajal y Cifuentes. Affida a Enora l’incarico di esaminare il contratto del suo motore. Lei gli suggerisce un’idea potenzialmente decisiva: concedere la licenza di produzione anche ad altre aziende, approfittando dell’assenza di un contratto di esclusiva con don Luis. Così Manuel potrebbe aumentare i guadagni e allo stesso tempo ridurre quelli del duca e di Leocadia. Manuel decide di seguire il consiglio e vendere la licenza a più costruttori. Enora, però, teme le conseguenze e si preoccupa della possibile reazione del duca.

Cos’altro accade nella telenovela spagnola di Rete 4?

I rapporti personali continuano a complicarsi. Adriano si confronta con Martina, ma lei ribadisce con decisione che tra loro non potrà esserci nulla. Intanto, Martina cerca di celare a Margarita la verità sulla sua relazione con Jacobo, dicendo che il matrimonio non è stato ancora celebrato perché entrambi preferiscono procedere con calma. Jacobo, però, lascia intendere che, se fosse solo per lui, sposerebbe Martina subito.

Alonso prova a favorire una riappacificazione tra Margarita e Leocadia, chiedendo a quest’ultima di essere più cordiale. I vecchi rancori, però, sono tutt’altro che dimenticati. Quando Alonso sorprende Martina e Margarita a parlare di Leocadia, la situazione si fa ancora più intricata. Margarita tenta di fargli aprire gli occhi, accusandolo di essersi lasciatoenzare e spingendolo a riflettere meglio sulle vere intenzioni della donna.

Tono è preda di una profonda insicurezza sul suo rapporto con Enora. Rivela a Simona e Candela la paura che le differenze sociali possano minare la loro storia, soprattutto perché pensa che lo zio di Enora possa non approvarlo per via delle sue umili origini. Le due cuoche lo spronano a parlare apertamente con lei e a condividere le sue ansie. Alla fine, Tono trova il coraggio di confessarle i suoi timori, mentre Enora deve affrontare l’incertezza delle possibili reazioni del duca alla decisione di Manuel.