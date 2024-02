Le anticipazioni La Promessa in onda dal 17 al 23 febbraio 2024 si preannunciano particolarmente ricche di eventi. La soap iberica promette di tenerci incollati davanti ai teleschermi con i nuovi episodi inediti incentrati su Catalina, che inizierà ad avere dei sospetti sullo strano comportamento di Lorenzo de la Mata. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

La Promessa anticipazioni: trame dal 17 al 23 febbraio 2024

Le puntate inedite in onda dal 17 al 23 febbraio vedranno Catalina perplessa dagli strani comportamenti di Lorenzo. Quest’ultimo la elogerà per la sua capacità di gestire la tenuta, ma i suoi complimenti non faranno che aumentare le perplessità della donna, che deciderà di parlarne con suo fratello Manuel.

Sarà proprio durante la loro discussione che il marchesino informerà la sorella di avere intenzione di lasciare la tenuta e prendere così le distanze dalla moglie Jimena. Il giovane riceverà infatti una proposta di lavoro da Pedro, che lo vorrebbe a Milano ad occuparsi della progettazione di aerei.

Spoiler La Promessa al 23 febbraio 2024

Martina sarà sempre più in ansia per la situazione venutasi a creare con Beatriz, tanto che la giovane deciderà di porgerle le sue scuse. Beatriz però non le accetterà, ma anzi le ribadirà di essere pronta a fare tutto quanto possibile per trasformare la sua vita in un inferno.

Nel frattempo Simona e Candela inizieranno a prendere lezioni da Orengo, mentre Jana cercherà di stare vicina a Lope, che sta attraversando un periodo difficile.

Lorenzo vuole l’eredità del Barone nelle prossime puntate La Promessa

L’arrivo di Lorenzo a La Promessa avrà avuto un unico obiettivo: mettere le mani sull’eredità del Barone Juan. Ben presto i rapporti tra lui e Cruz si sono dimostrati molto tesi, e l’uomo non ha esitato a stringere un accordo con Elisa per poter truffare i marchesi.

Dopo aver fatto ricoverare la cognata in una casa di cura, Lorenzo pensa che Catalina rappresenti l’ultimo ostacolo ai suoi progetti. La sorellastra di Manuel avrà quindi ragione di sospettare di lui, ma cosa avrà in mente Lorenzo?

Per sapere qualcosa di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa per il momento terminano qui. L’appuntamento è tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di questa avvincente soap che ha conquistato il cuore di tantissimi fans.