Le anticipazioni La Promessa in onda dal 17 al 23 agosto 2024 si preannunciano adrenaliniche. Riflettori puntati su Valentin, che non sarà disposto ad accettare il rifiuto di Maria. L’uomo le farà una corte serrata e riuscirà a “rubarle” un bacio. Nel frattempo tra Martina e Curro scoppierà la passione. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

La Promessa trame dal 17 al 23 agosto 2024: Maria furiosa con Valentin

Nelle prossime puntate della soap spagnola assisteremo alla corte serrata di Valentin a Maria. La domestica dimostrerà di non provare nulla per lui, ma il giovane non accetterà il suo rifiuto e continuerà a farle una corte serrata.

Valentin le regalerà dei fiori di campo, e riempirà la domestica di attenzioni sperando così di attirare la sua attenzione. Maria però cercherà di spegnere le illusioni del giovane, dicendogli più volte che tra loro non potrà mai esserci niente di più di una bella amicizia.

Lui però non vorrà sentire ragioni e finirà per “rubare” un bacio alla ragazza, che – arrabbiata – ribadirà ancora una volta di non essere interessata a lui. La domestica apprezzerà invece le attenzioni di Salvador, che la ringrazierà per essergli stata vicina durante la convalescenza dopo l’operazione all’occhio.

Curro decide di non partire nelle prossime puntate La Promessa

Curro comunicherà a Martina la sua decisione di non partire per l’Inghilterra. La giovane cercherà di fargli cambiare idea, dicendogli che si tratta di un’opportunità importante per i suoi studi.

Il ragazzo però sarà irremovibile, e comunicherà a Lorenzo che resterà alla tenuta. A quel punto Alonso offrirà al “nipote” un lavoro come suo assistente. Lo strano comportamento di Curro nei confronti di Alonso non sfuggirà all’occhio attento di Jana, che inizierà a chiedersi se il giovane sia al corrente di qualcosa che lei ignora.

La decisione di Curro di restare a La Promessa finirà per farlo riavvicinare a Martina, e tra i due scoppierà la passione.

La Promessa, cos’altro accade?

Il sergente Funes arriverà alla tenuta e comunicherà a Petra e Feliciano che l’indagine sulla morte del loro padre è stata archiviata. Poco dopo il ragazzo rimprovera la dama di compagnia per averle nascosto la verità. Lei cercherà di spiegargli i motivi per cui – quando è nato – ha preferito darlo in adozione, ma Feliciano sarà deluso dal comportamento di Petra e sarà deciso a non rivolgerle più la parola.

Lope farà ritorno alla tenuta dopo alcune settimane passate a lavorare in un ristorante di Madrid.

Romulo sarà in via di guarigione grazie alle cure di Jana e Abel, dopo aver contratto una malattia polmonare potenzialmente fatale.

Per sapere qualcosa di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa per il momento terminano qui. L’appuntamento è tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di questa avvincente soap che ha conquistato il cuore di tantissimi fans, con i nuovi episodi inediti in onda nel daytime pomeridiano di Canale 5.