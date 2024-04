Le anticipazioni La Promessa in onda dal 13 al 19 aprile 2024 si preannunciano dense di avvenimenti. Riflettori puntati su Mercedes, che si prepara a lasciare la tenuta. Prima di partire la donna si congratula con Cruz per Jana, la marchesa però non condivide i meriti rivolti alla cameriera. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

La Promessa anticipazioni: trame dal 13 al 19 aprile 2024

Nelle prossime puntate La Promessa assisteremo al dialogo tra Curro e Jana, nel quale il ragazzo le confessa di essere molto contento di essere suo fratello, ma di non volerlo comunicare a nessuno per non rischiare di perdere Martina.

Mercedes si prepara a lasciare la Promessa e si congratula con Cruz per Jana. La marchesa intanto invita Jimena a farsi visitare dal dottor Ayala, mostrando preoccupazione poiché ne va della continuazione del marchesato. Jimena tuttavia le fa presente di ricordarsi del suo titolo nobiliare.

Cruz è sempre più infastidita dalle attenzioni che Jana riserva a Jimena, e ritiene che la giovane donna sia solo un’approfittatrice.

Spoiler La Promessa al 19 aprile 2024:

Petra torna a essere quella di sempre e riprende Candela e Lope, “colpevoli” di aver cotto male un filetto per Cruz. Candela confessa a Carlos di essere a conoscenza del fatto che era lui l’autore delle lettere.

Salvador reagisce in malo modo al tocco di Maria, e lei si spaventa. Catalina capisce che Lorenzo le ha teso una trappola con la clausola del contratto che gli permette di mantenere una parte di proprietà della Promessa, e si sente in colpa per aver commesso un grave errore.

La Promessa, cos’altro accade?

Gregorio cambia idea sul trasferimento nella casetta della tenuta e propone a Pia di lasciare la Promessa e cambiare completamente vita.

La relazione tra Curro e Martina sembra andare sempre più a gonfie vele, e il ragazzo riesce a organizzare un picnic a due a sorpresa grazie anche all’aiuto di Jana e Lope. Nel frattempo le cose non vanno affatto bene tra Salvador e Maria, e neppure le scuse dell’uomo sembrano riuscire a riportare la serenità nella loro relazione.

Per sapere qualcosa di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa per il momento terminano qui. L’appuntamento è tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di questa avvincente soap che ha conquistato il cuore di tantissimi fans, con i nuovi episodi inediti in onda nel daytime pomeridiano di Canale 5.