Momenti di tensione ci aspettano nelle prossime puntate La Promessa. Stando a quanto riportato dagli spoiler spagnoli Salvador minaccerà di uccidere Jeronimo e solo l’intervento tempestivo e provvidenziale di Feliciano riuscirà a scongiurare il peggio. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni spagnole La Promessa: Salvador aggredisce Jeronimo

Salvador non esiterà a puntare un coltello alla gola del valletto di Pelajo nei prossimi episodi de La Promessa, secondo le ultime anticipazioni spagnole. Il giovane sarà furioso perché – a causa sua – Maria verrà incolpata del furto dell’orologio di Lorenzo e allontanata dalla tenuta.

Quando il dottor Abel scoprirà la verità, recuperando l’oggetto rubato proprio in camera di Jeronimo, l’ira di Salvador non tarderà a mostrarsi. L’uomo sembrerà disposto a tutto pur di vendicare la domestica che, a causa di Jeronimo, verrà accusata ingiustamente e licenziata. La “goccia” che farà traboccare il vaso arriverà nel momento in cui Cruz – sebbene informata dell’innocenza della ragazza – si rifiuterà di riassumerla. A quel punto Salvador affronterà il vero colpevole e gli punterà un coltello alla gola, deciso ad ucciderlo.

Feliciano impedisce la tragedia nelle prossime puntate La Promessa

Salvador sarà fuori di sé e accuserà il valletto di non aver nessuna vergogna. “Maria ha dovuto pagare per una rapina che hai commesso tu“. Con queste parole esprimerà al vero ladro tutta la sua rabbia, prima di scagliarsi contro di lui. Ma Jeronimo – seppure sotto la minaccia di un coltello – non si lascerà intimidire e ribadirà di non dover nessuna spiegazione a Salvador. Le sue parole faranno infuriare ancora di più l’uomo.

Solo grazie all’intervento di Feliciano si eviterà una tragedia. Il figlio di Pia infatti fermerà l’uomo dicendogli che non otterrebbe niente uccidendo l’altro, invitandolo a mettere giù il coltello.

La Promessa, spoiler spagnoli: Cruz ci ripenserà?

Fortunatamente Salvador cederà alle parole di Feliciano, che gli farà notare che – uccidendo Jeronimo – finirebbe solo per rovinare la sua vita e quella di Maria. Tuttavia la tensione alla tenuta resterà altissima, e il solo modo per riportare la calma sarebbe quello che vede Cruz tornare sulle sue decisioni.

Maria è innocente, questo ormai sarà appurato, ma Cruz sarà disposta a riassumerla? Lo scopriremo nei prossimi giorni, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno altre news La Promessa.