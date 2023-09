Continuano i colpi di scena che ci terranno con il fiato sospeso nelle prossime puntate La Promessa. Le anticipazioni che arrivano dalla Spagna ci svelano che Pia potrà riabbracciare il suo bambino grazie a un intervento di Jana e Abel, mentre Manuel proverà una fitta di gelosia. Ma cosa accadrà nelle prossime puntate della soap? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni spagnole La Promessa: Jana riporta il bambino di Pia

Nelle nuove puntate La Promessa Pia avrà un parto molto difficile ma grazie a Jana si salverà, così come il suo bimbo. Il piccolo – poche ore dopo la sua nascita – verrà portato via dalla sua culla. Il rapimento del bambino getterà nello sconforto Pia, ma sarà ancora una volta Jana a ritrovarlo in un convento, in attesa di essere adottato. Aiutata da Abel e Manuel la ragazza organizzerà un piano per restituirlo a sua madre.

Mentre i due ragazzi distrarranno le suore, Jana prenderà il bambino di Pia. I tre faranno così ritorno alla villa con il bimbo, che potrà così tornare tra le braccia di Pia.

Anticipazioni La Promessa, trame spagnole

La felicità per il ritrovamento del bimbo sarà altissima, e al colmo della gioia Jana e Abel si scambieranno un bacio sotto gli occhi di Manuel, che proverà una fitta di gelosia.

Feliciano correrà a informare Petra del ritrovamento del bambino, e lei sarà assalita dal panico al timore di cosa potrebbe accadere appena Cruz scoprirà che il figlio di Pia è stato riconsegnato alla madre.

Jana e Pia : nuove anticipazioni La Promessa

Superato il dolore per il rapimento del figlio, Pia sarà pronta ad aiutare ancora Jana a scoprire la verità. Le due sospetteranno che Simona sia a conoscenza di qualcosa che potrebbe far luce sulla morte di Dolores e saranno determinate a scoprire di che si tratta. Simona però non sembrerà disposta a rivelare quello che sa sulla morte della mamma di Jana, e ogni volta che le due parleranno di Dolores lei diventerà evasiva. Riuscirà Jana a farle rivelare la verità sulla morte della madre?

Per scoprirlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa terminano qui. Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della nuova fortunata soap del daytime pomeridiano di Canale 5.