Destino incerto per Pia Adarre nelle prossime puntate La Promessa. La governante si troverà infatti nel mirino della marchesa Cruz che le rivolgerà accuse pesanti e minaccerà di licenziarla.

Trame spagnole La Promessa: Pia si assenta dalla tenuta

La storyline prenderà il via con l’arrivo di Ricardo Pellicer alla tenuta. Il nuovo maggiordomo – che Romulo assumerà per prendere il suo posto – non tarderà ad accorgersi che Pia si allontana spesso durante l’orario di lavoro. Se in un primo momento Ricardo cercherà di mostrarsi paziente, presto sarà costretto a prendere provvedimenti.

Le assenze di Pia si faranno infatti sempre più frequenti e prolungate, tanto che il maggiordomo sarà costretto a richiamarla al proprio dovere, sottolineando che lei dovrebbe dare il buon esempio alla servitù.

Ricardo scopre il segreto di Pia nelle prossime puntate La Promessa

Perché Pia sarà costretta ad assentarsi dal posto di lavoro? Le assenze della governante in realtà saranno dovute al piccolo Dieguito. La donna – quando il figlioletto si ammalerà – non potrà fare a meno di essere in apprensione per il suo stato di salute. Per questo motivo deciderà di portarlo a La Promessa nascondendolo nella sua camera e facendo bene attenzione che Cruz non si accorga della sua presenza.

La marchesa infatti sarà stata ben chiara con la governante e – dopo averle dato del denaro per le cure e gli studi di Dieguito – avrà vietato a Pia di portarlo alla tenuta. Ma l’amore materno impedirà alla governante di rispettare tale divieto nel momento in cui la donna sarà in apprensione per la salute del bambino.

Nel momento in cui Ricardo Pellicer scoprirà i motivi legati alle assenze di Pia deciderà di chiudere un occhio, visto che anche lui sarà padre del piccolo Santos e saprà quindi bene cosa provi un genitore per i figli.

La Promessa, spoiler spagnoli: Jana aiuta Pia

La governante troverà così l’appoggio di Ricardo, ma anche di tutta la servitù, che cercherà in ogni modo di coprirla agli occhi della marchesa.

Jana in particolare si mostrerà particolarmente premurosa, e si offrirà di visitare il bambino di Pia. Dieguito risulterà affetto da una malattia polmonare, dovuta con molta probabilità al fatto che la donna che si prendeva cura di lui lontano dalla tenuta teneva spesso il camino acceso per riscaldare la casa.

La Promessa, puntate future: Pia nei guai

Se l’apprensione di una madre per il proprio figlio avranno fatto breccia nel cuore di Ricardo, Jana e di tutta la servitù, non basteranno a impietosire Cruz. La marchesa non tarderà ad accorgersi che Pia avrà infranto il loro patto portando Dieguito a La Promessa, e per questo motivo la affronterà.

“Se Dieguito non lascerà la tenuta entro due giorni, Pia finirà per strada”

Con queste dure parole la marchesa darà un ultimatum a Pia, che capirà così di rischiare il licenziamento. La governante si chiederà se sia stato lo stesso Ricardo a confidare alla marchesa il suo segreto, con il solo intento di guadagnare la sua fiducia. Mentre Pia sarà distrutta all’idea di allontanare il figlioletto, una verità ancora più sconvolgente si farà strada. Non sarà stato il nuovo maggiordomo a fare la spia a Cruz, bensì qualcun altro. La nuova scoperta finirà per far arrabbiare ancora di più Pia. Curiosi di scoprire di chi si tratta? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati.